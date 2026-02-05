Ο οδηγός προσπάθησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του τη διάβαση έξω από την Κομοτηνή ενώ το ποτάμι είχε υπερχειλίσει.

Εντοπίστηκε από τις Αρχές το το αυτοκίνητο του οδηγού που παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στην Κομοτηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα ανασύρουν το πρωί το αυτοκίνητο.

Υπενθυμίζεται πως ο οδηγός προσπάθησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου. Ωστόσο η διάβαση είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί.

Ο ποταμός Βοζβόζης έχει υπερεκχειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

