Εντοπίστηκε από τις Αρχές το το αυτοκίνητο του οδηγού που παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στην Κομοτηνή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής θα ανασύρουν το πρωί το αυτοκίνητο.
Υπενθυμίζεται πως ο οδηγός προσπάθησε να διασχίσει με το αυτοκίνητό του διάβαση, στην περιοχή του Ηφαίστου. Ωστόσο η διάβαση είχε πλημμυρίσει από ορμητικά νερά με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να παρασυρθεί.
Ο ποταμός Βοζβόζης έχει υπερεκχειλίσει λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση της Πυροσβεστικής.
