Φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος.

Τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη όπου ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο.

Το τροχαίο έγινε χθες το βράδυ στην περιοχή της Σίνδου όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο 17χρονος. Το ΙΧ οδηγούσε ένας άλλος 17χρονος, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος επιβάτης του ΙΧ. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου λίγο αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή.

Ο 46χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή κ. Εισαγγελέα.

Προανάκριση διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.