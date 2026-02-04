Η χρηματοδότηση του DHS πρόκειται να λήξει στις 13 Φεβρουαρίου, εάν δεν υπάρξει νέα συμφωνία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε προϋπολογισμό ύψους 1,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, θέτοντας τέλος στο shutdown του ομοσπονδιακού κράτους που ξεκίνησε το Σάββατο.

Η συμφωνία εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με ψήφους 217 υπέρ και 214 κατά. Το πακέτο είχε ήδη περάσει από τη Γερουσία την περασμένη Παρασκευή.

Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτεί τις περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες έως το τέλος του δημοσιονομικού έτους, τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) θα χρηματοδοτηθεί μόνο έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Οι νομοθέτες αναμένεται να διαπραγματευτούν τις απαιτήσεις των Δημοκρατικών για μεταρρυθμίσεις στο DHS, μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό δύο Αμερικανών πολιτών από πράκτορες μετανάστευσης στη Μινεάπολη τον περασμένο μήνα. Οι Δημοκρατικοί ζητούν περιορισμούς στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ιδίως στην ICE, η οποία υπάγεται στο DHS.

«Αυτό το νομοσχέδιο είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό», δήλωσε ο Τραμπ καθώς υπέγραφε το νομοσχέδιο στο Οβάλ Γραφείο το απόγευμα της Τρίτης.

Το DHS περιλαμβάνει πολλές επιμέρους υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων (CBP), η Ακτοφυλακή και η Μυστική Υπηρεσία.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν αλλαγές στις επιχειρήσεις επιβολής της μεταναστευτικής πολιτικής του DHS, όπως οι πράκτορες να χρησιμοποιούν κάμερες σώματος και να μη φορούν μάσκες που καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

Έχουν επίσης απαιτήσει αλλαγές στη χρηματοδότηση του DHS υπό το φως των θανατηφόρων πυροβολισμών στη Μινεάπολη, των Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ, και έχουν ζητήσει την τροποποίηση των πρωτοκόλλων.

Το περιορισμένο κλείσιμο της κυβέρνησης επηρέασε πολλές κρατικές υπηρεσίες, αναγκάζοντας χιλιάδες εργαζόμενους της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είτε να παραμείνουν σε αναγκαστική άδεια είτε να εργαστούν χωρίς αμοιβή.

Θα καθυστερήσει επίσης η μηνιαία έκθεση για την απασχόληση από το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας (Bureau of Labor Statistics). Η έκθεση αυτή χρησιμοποιείται από πολιτικούς ηγέτες, επενδυτές και απλούς Αμερικανούς για να κατανοήσουν πώς εξελίσσεται η οικονομία.

Με πληροφορίες από BBC