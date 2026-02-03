Με σοκολάτα και καφέ έφτασε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο στην πρώτη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η συνάντηση, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο σύμφωνα με το NBC, έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.
Διήρκησε περίπου δύο ώρες και πριν από λίγο η συνοδεία του Κολομβιανού προέδρου αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.
Νωρίτερα, το γραφείο του προέδρου της Κολομβίας και ο Λευκός Οίκος ανάρτησαν φωτογραφίες από τη συνάντησή τους. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, ο οποίος γεννήθηκε στην Κολομβία.
Από την κολομβιανή πλευρά συμμετείχαν η υπουργός Εξωτερικών Ρόζα Βιγιαβισένσιο, ο πρέσβης της Κολομβίας στην Ουάσινγκτον Ντάνιελ Γκαρσία-Πένια και ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.
Ο Πέτρο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές έφτασε στον Λευκό Οίκο, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, μια σχετικά σπάνια επιλογή για τον πρόεδρο, ο οποίος δεν φοράει γραβάτα σε δημόσιες εμφανίσεις, ούτε καν για το επίσημο προεδρικό του πορτρέτο.
