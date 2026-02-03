Η συνάντηση Τραμπ - Πέτρο έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Με σοκολάτα και καφέ έφτασε στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο στην πρώτη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνάντηση, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο σύμφωνα με το NBC, έγινε χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Διήρκησε περίπου δύο ώρες και πριν από λίγο η συνοδεία του Κολομβιανού προέδρου αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα, το γραφείο του προέδρου της Κολομβίας και ο Λευκός Οίκος ανάρτησαν φωτογραφίες από τη συνάντησή τους. Παρόντες στη συνάντηση ήταν επίσης ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο γερουσιαστής Μπέρνι Μορένο, Ρεπουμπλικάνος από το Οχάιο, ο οποίος γεννήθηκε στην Κολομβία.

{https://twitter.com/infopresidencia/status/2018730725671915819}

Από την κολομβιανή πλευρά συμμετείχαν η υπουργός Εξωτερικών Ρόζα Βιγιαβισένσιο, ο πρέσβης της Κολομβίας στην Ουάσινγκτον Ντάνιελ Γκαρσία-Πένια και ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες.

{https://twitter.com/infopresidencia/status/2018746259855573000}

Ο Πέτρο, όπως σημειώνουν οι αναλυτές έφτασε στον Λευκό Οίκο, φορώντας κοστούμι και γραβάτα, μια σχετικά σπάνια επιλογή για τον πρόεδρο, ο οποίος δεν φοράει γραβάτα σε δημόσιες εμφανίσεις, ούτε καν για το επίσημο προεδρικό του πορτρέτο.

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/2018742145520161242}

{https://twitter.com/WhiteHouse/status/2018742150029049890}