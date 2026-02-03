Kλιμάκια του Δήμου Δυτικής Λέσβου μετά τις απαραίτητες αυτοψίες θα προχωρήσουν στις επισκευές, η ανακοίνωση του Δήμου για το τριήμερο λουκέτο.

Κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής στη Λέσβο από την Τρίτη 4 έως και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες αποκατάστασης, μετά την πτώση τμήματος γυψοσανίδας που σημειώθηκε τη Δευτέρα το πρωί σύμφωνα με το stonisi.gr.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου από την πρώτη στιγμή κλιμάκιο της Τεχνικής Υπηρεσίας προχώρησε σε αυτοψία στο σχολικό συγκρότημα, με στόχο τη διαπίστωση της κατάστασης και τον άμεσο προγραμματισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίθουσα των εκπαιδευτικών χρήζει άμεσης επέμβασης, ενώ με απόφαση της Διεύθυνσης του σχολείου εκκενώθηκαν προληπτικά δύο ακόμη αίθουσες, στις οποίες παρατηρείται υγρασία στην οροφή.

Μετά από εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, Νίκου Περιβολάρη, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του σχολείου για τρεις ημέρες, ώστε να υλοποιηθούν οι αναγκαίες τεχνικές εργασίες με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι για το Δημοτικό Σχολείο Καλλονής είχαν κατατεθεί προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης της οροφής τόσο στο ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου 2021–2027 όσο και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», οι οποίες δεν εγκρίθηκαν για λόγους που, όπως επισημαίνει ο Δήμος, δεν οφείλονται σε δική του ευθύνη. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα ακολουθήσει νέος έλεγχος και, εφόσον απαιτηθεί, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις.