Οι γονείς διαμηνύουν προς τους αρμοδίους ότι «οι προσωρινές διορθώσεις δεν αρκούν. Η ασφάλεια των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις».

Κλειστό θα παραμείνει σήμερα και τις επόμενες δύο ημέρες το Ειδικό Σχολείο Σάμου εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών ΑμεΑ. Οι γονείς των μαθητών, μάλιστα, προχώρησαν σε επίσημη καταγγελία για τις ελλιπείς προδιαγραφές ασφαλείας και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στην Εισαγγελέα, ζητώντας άμεση και οριστική λύση για τις συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Σύμφωνα με τους γονείς των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού της Σάμου «Η ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία δεν μπορεί να αποτελεί θέμα υπομονής ούτε προσωρινών λύσεων. Στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό υπάρχουν σοβαρά ζητήματα υγιεινής, πυρασφάλειας και γενικής ασφάλειας που παραμένουν άλυτα εδώ και χρόνια. Παρά τις δεκάδες παρεμβάσεις του τελευταίου ενάμιση χρόνου, το γεγονός ότι τα προβλήματα επαναλαμβάνονται αποδεικνύει ότι το κτίριο δεν πληροί σταθερά τις απαραίτητες προδιαγραφές».

Οι γονείς τονίζουν ότι, σε έναν χώρο όπου φοιτούν παιδιά που δεν μπορούν να αυτοπροστατευτούν, κάθε έλλειψη δεν είναι απλώς πρόβλημα αλλά σοβαρός κίνδυνος για τη ζωή τους. Όπως σημειώνουν, οι προσωρινές διορθώσεις δεν επαρκούν, και η προστασία των παιδιών δεν επιδέχεται εκπτώσεις. Σύμφωνα με τους γονείς, είναι επιβεβλημένο τα παιδιά να φοιτούν σε ένα ασφαλές και κατάλληλο περιβάλλον, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλειά τους.

Οι εικόνες από το Ειδικό Σχολείο Σάμου

