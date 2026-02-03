Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στο πλαίσιο επαφών διεθνούς εμβέλειας με πολιτικούς και θεσμικούς παράγοντες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο κ. Δένδιας συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης του «Delphi Economic Forum Washington D.C. VII», όπου τέθηκαν επί τάπητος ζητήματα γεωπολιτικής και ασφάλειας. Όπως επισημαίνει σε ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό με τους συμμετέχοντες του Forum, «είχα την ευκαιρία να αναδείξω τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο», υπογραμμίζοντας τη σημασία της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

