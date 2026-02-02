Οι μαθητές όλων των βαθμίδων καλούνται να τιμήσουν την ελληνική γλώσσα με επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσα στις τάξεις.

Διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα μαθημάτων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας προβλέπονται για την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, λόγω του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας. Το Υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιο που απέστειλε σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, καλεί τα σχολεία να τιμήσουν δεόντως την ημέρα μνήμης του εθνικού ποιητή Διονυσίου Σολωμού, την οποία η UNESCO αναγνώρισε πρόσφατα ως ετήσιο παγκόσμιο εορτασμό.

Δίωρες εκδηλώσεις αφιερωματικές εκδηλώσεις στις τάξεις για τον πλούτο και την διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας

Η 9η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση από τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Εξωτερικών ήδη από το 2017 ως «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας», υπογραμμίζοντας τη διαχρονική συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον πολιτισμό, τις επιστήμες, τη φιλοσοφία και τον Χριστιανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, οι σχολικές μονάδες ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις που θα προάγουν τη γνώση, την αγάπη και τον σεβασμό για τη γλώσσα. Λόγω του εορτασμού, είναι πιθανό σε αρκετά σχολεία να υπάρξουν παραλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα, ώστε να δοθεί χρόνος για:

Παρουσιάσεις θεματικών ενοτήτων σχετικά με την ιστορία και την αξία της ελληνικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της με άλλες γλώσσες και τον τρόπο που διαμορφώνει την ταυτότητά μας.

Συζητήσεις, εργαστήρια και διαλέξεις με φιλολόγους, λογοτέχνες ή ειδικούς σε θέματα γλωσσολογίας και λογοτεχνίας.

Εργαστήρια φιλαναγνωσίας ή ρητορικής, καθώς και μικρές παρουσιάσεις ή δρώμενα εμπνευσμένα από την ελληνική λογοτεχνία και γραμματεία.

Ομαδικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε δημιουργικές εκφράσεις της γλώσσας και του πολιτισμού.

Οι δράσεις αυτές μπορούν να πραγματοποιηθούν είτε την ίδια την ημέρα, είτε σε ημέρες που προηγούνται, με αποτέλεσμα οι διδακτικές ώρες να αναδιαμορφωθούν προσωρινά ώστε να ενταχθούν στο γενικότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Όπως τονίζει το Υπουργείο, η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία της γλώσσας μας όχι μόνο ως εργαλείου επικοινωνίας αλλά και ως πλούσιου πολιτισμικού κεφαλαίου, καλλιεργώντας στους μαθητές τον σεβασμό για την ιστορία, την παράδοση και τις αξίες που αυτή ενσωματώνει.

Αναλυτικά η εγκύκλιος εδώ