Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων ζητά νέα φάση προσλήψεων με πλήρη κάλυψη των κενών τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή.

Σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης καταγράφεται στην Ειδική Αγωγή, καθώς περισσότερα από 500 κενά Φιλολόγων παραμένουν ακάλυπτα σε σχολικές μονάδες της χώρας, τη στιγμή που η σχολική χρονιά έχει ήδη εισέλθει στο δεύτερο μισό της. Το γεγονός αυτό δημιουργεί έντονη ανησυχία για τη συνεχή και ουσιαστική στήριξη μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Αναπληρωτών Φιλολόγων, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας από την αρχή της σχολικής χρονιάς, καθώς και την πρόσφατη επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας, η Δ΄ φάση προσλήψεων που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο στη Γενική Αγωγή κρίθηκε απολύτως ανεπαρκής. Συγκεκριμένα, καλύφθηκαν μόλις 20 θέσεις πανελλαδικά, κυρίως λόγω παραιτήσεων, ενώ δεν δόθηκε ούτε μία θέση Φιλολόγου στην Ειδική Αγωγή, παρότι τα κενά είναι υπαρκτά, καταγεγραμμένα και γνωστά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Η εικόνα στα σχολεία είναι ανησυχητική. Γυμνάσια και Λύκεια σε όλη τη χώρα λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη παρουσία φιλολόγων σε Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες διδακτικές και υποστηρικτικές ώρες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ανάγκες καλύπτονται αποσπασματικά ή μετακυλίονται σε εκπαιδευτικούς με υπερωριακή απασχόληση, γεγονός που επιβαρύνει το εκπαιδευτικό έργο και υπονομεύει τη σταθερότητα της μαθησιακής διαδικασίας.

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων επισημαίνει ότι η Ειδική Αγωγή αποτελεί έναν από τους πιο ευαίσθητους τομείς της δημόσιας εκπαίδευσης και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως δευτερεύουσα προτεραιότητα. Η παρατεταμένη μη κάλυψη των κενών συνιστά, όπως τονίζεται, ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότιμης πρόσβασης όλων των μαθητών στην εκπαίδευση και οδηγεί σε απαξίωση των υποστηρικτικών δομών.

Με τον χαμένο παιδαγωγικό χρόνο να μην αναπληρώνεται, ο Σύλλογος ζητά την άμεση ανακοίνωση νέας φάσης προσλήψεων με πλήρη κάλυψη των κενών Φιλολόγων τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή,καθώς και τον τερματισμό των αποσπασματικών και περιορισμένων προσλήψεων που διαιωνίζουν την εκπαιδευτική και εργασιακή επισφάλεια.

Όπως επισημαίνεται, η ευθύνη για την κατάσταση βαραίνει το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο καλείται να διασφαλίσει ότι κανένας μαθητής δεν θα μένει χωρίς την υποστήριξη που δικαιούται και κανένα σχολείο χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Παιδείας

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων επισημαίνει τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και την ελλιπή κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών Φιλολόγων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τόσο στη Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή. Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας από την έναρξη της σχολικής χρονιάς -η οποία κορυφώθηκε το τελευταίο διάστημα με σχεδόν καθημερινή επικοινωνία με τους συμβούλους του ΥΠΑΙΘΑ- αλλά και μετά την επίσημη ανακοίνωση – διαμαρτυρία που αποστείλαμε τον προηγούμενο μήνα, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε τον Ιανουάριο σε μια απολύτως ανεπαρκή Δ΄ φάση προσλήψεων στη Γενική Αγωγή (μόλις 20 θέσεις σε όλη την Επικράτεια, κυρίως από παραιτήσεις), ενώ δεν δόθηκε ούτε ένα κενό Φιλολόγων Ειδικής Αγωγής, τη στιγμή που τα κενά είναι υπαρκτά, καταγεγραμμένα και γνωστά στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, τα κενά Φιλολόγων στην Ειδική Αγωγή ανέρχονται σε περίπου 500 θέσεις πανελλαδικά, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος και την ανεπαρκή αντιμετώπιση όσον αφορά σε πάγιες και πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Γυμνάσια και Λύκεια σε ολόκληρη τη χώρα παραμένουν χωρίς φιλολόγους, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες διδακτικές και υποστηρικτικές ώρες, τόσο στα τμήματα Γενικής Παιδείας όσο και στα Τμήματα Ένταξης και στην Παράλληλη Στήριξη. Η εκπαίδευση αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα όλων των μαθητών και η Πολιτεία οφείλει να συμπεριλαμβάνει το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση.

Είναι αδιανόητο, εν έτει 2026, η πλέον ευαίσθητη κοινωνική ομάδα των μαθητών με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να παραμένει χωρίς την υποστήριξη που της αρμόζει, εξαιτίας της αδυναμίας του Υπουργείου να καλύψει τα πραγματικά εκπαιδευτικά κενά. Η πρακτική αυτή συνιστά απαξίωση του ευαίσθητου τομέα της Ειδικής Αγωγής και ευθεία παραβίαση της αρχής της ισότιμης πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση.

Βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο μισό της σχολικής χρονιάς και σε δεκάδες σχολικές μονάδες μαθήματα δεν πραγματοποιούνται, υποστηρικτικές δομές υπολειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθόλου, οι φιλόλογοι καλούνται να καλύψουν τα κενά με εξαντλητική υπερωριακή απασχόληση, ενώ οι μαθητές και οι οικογένειές τους βιώνουν καθημερινά τις συνέπειες αυτής της πρακτικής.

Το Υπουργείο Παιδείας φέρει ακέραια την ευθύνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Οι ανάγκες είναι γνωστές, καταγεγραμμένες και αδιαμφισβήτητες. Ο χαμένος παιδαγωγικός χρόνος δεν αναπληρώνεται.

Ο Σύλλογος Αναπληρωτών Φιλολόγων ζητά:

– Την άμεση πλήρη κάλυψη όλων των κενών Φιλολόγων σε Γενική και Ειδική Αγωγή.

– Την άμεση ανακοίνωση νέας φάσης προσλήψεων, με ρητή και επαρκή συμπερίληψη των κενών Ειδικής Αγωγής.

– Τον τερματισμό της πρακτικής των αποσπασματικών και προσχηματικών φάσεων προσλήψεων που διαιωνίζουν την εκπαιδευτική και εργασιακή επισφάλεια.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν αποδεχόμαστε την υποβάθμιση του ρόλου των φιλολόγων και την απαξίωση του ευαίσθητου τομέα της Ειδικής Αγωγής. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο τις παρεμβάσεις και τις κινητοποιήσεις μας μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων μας.

