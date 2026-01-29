Τι θα γίνει με τα μαθήματα στα σχολεία στις 3 Φεβρουαρίου, ποιοι θα σχολάσουν νωρίτερα.

Στάση εργασίας κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την προσεχή Τρίτη 3 Φεβρουαρίου γεγονός που αναμένεται να φέρει αλλαγές στο σχολικό πρόγραμμα όλων των βαθμίδων καθώς δάσκαλοι και καθηγητές αναμένεται να δώσουν ηχηρό παρών στην συγκέντρωση στις 12:30 στο κέντρο της Αθήνας. H κινητοποίηση αναμένεται να επηρεάσει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με βασικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

Η ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να κηρύξει στάση εργασίας από τις 12:00 έως τις 15:00 για τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Αττική, με συγκέντρωση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικώντας – μεταξύ άλλων – την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αναμένεται να δημιουργήσει ανακατατάξεις κυρίως στο δεύτερο μισό της σχολικής ημέρας. Στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά δεν αποκλείεται να υπάρξει πρόωρο σχόλασμα, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η λειτουργία του Ολοήμερο, καθώς έχει κηρυχθεί στάση εργασίας και για τις απογευματινές ώρες. Σε αρκετές σχολικές μονάδες το ολοήμερο μπορεί να ανασταλεί μερικώς ή και πλήρως, ανάλογα με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και σε Γυμνάσια και Λύκεια. Για τις ώρες που οι καθηγητές θα συμμετέχουν στη στάση εργασίας θα καταγραφούν κενά στο πρόγραμμα, ενώ σε περιπτώσεις συνεχόμενων κενών εύλογα οι μαθητές να αποχωρήσουν νωρίτερα, μετά από απόφαση της διεύθυνσης του σχολείου.

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σχολίασε για την προγραμματισμένη στάση εργασίας ότι «δυναμώνουμε τον συλλογικό μας αγώνα για να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τον μισθό μας. Όταν γύρω μας χορεύουν τα δισεκατομμύρια για τις φοροαπαλλαγές των λίγων και τους πολεμικούς εξοπλισμούς, δεν μπορούμε να δεχτούμε τα άθλια επιχειρήματα της κυβέρνησης ότι «δεν υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο» για αυξήσεις.»

Στάση εργασίας ΑΔΕΔΥ 3/2: Η ανακοίνωση

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αποφάσισε την πραγματοποίηση Στάσης Εργασίας την Τρίτη, 3 του Φλεβάρη, από τις 12:00 έως 15.00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού. Στη συγκέντρωση θα πάρουν μέρος και οι Γενικοί Σύμβουλοι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών αφενός μεν για τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού, αφετέρου δε για τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ. Καλούμε τις Ομοσπονδίες μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.