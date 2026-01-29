Γρίπη στα σχολεία: Το φετινό καθεστώς δικαιολόγησης των απουσιών, τι πρέπει να προσέξουν οι μαθητές.

Σαρωτικό είναι το πέρασμα της γρίπης καθώς φέτος έχουν αυξηθεί κατακόρυφα τα κρούσματα σε παιδιά όλων των ηλικιών γεγονός που αποτυπώνεται καθημερινά στις μισοάδειες τάξεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολα σε Γυμνάσια και Λύκεια όπου υπάρχει και το πρόβλημα με τις απουσίες με τους εκπαιδευτικούς να τονίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις κάνουν μάθημα με μόλις 8 μαθητές καθώς οι λοιποί νοσούν. Δεδομένης της ιατρικής οδηγίας οι μαθητές με συμπτώματα γρίπης καλούνται να μένουν εκτός σχολείου μέχρι να αναρρώσουν πλήρως, η εγκύκλιος για τις απουσίες ήταν απαραίτητη να εκδοθεί καθώς η γρίπη «δοκιμάζει» τη σχολική κοινότητα με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι συνήθως.

Η εγκύκλιος για την δικαιολόγηση των απουσιών ουσιαστικά ανταποκρίνεται και στο αίτημα των παιδιάτρων για επαρκή ανάρρωση των νοσούντων μαθητών πριν την επάνοδό τους στα θρανία. Σε δηλώσεις του στο Dnews ο παιδίατρος και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Κώστας Νταλούκας ανέδειξε την κρισιμότητα του χρόνου ανάρρωσης εξηγώντας ότι μια πρόωρη επιστροφή στην τάξη μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά κρουσμάτων στην μαθητική κοινότητα ενώ και το ίδιο το παιδί που δεν έχει επανέλθει πλήρως έχει αδύναμο ανοσοποιητικό και είναι ιδιαιτέρως ευάλωτο σε μια νέα λοίμωξη ή ίωση. Σύμφωνα με τον ίδιο κρίνεται σκόπιμο να περάσουν τουλάχιστον 2 μέρες (δύο 24ωρα άνευ πυρετού και χωρίς καταρροϊκά συμπτώματα και χωρίς ισχυρό βήχα) από την υποχώρηση των συμπτωμάτων ώστε ο μαθητης να επιστρέψει στο σχολικό περιβάλλον.

Γρίπη: Η εγκύκλιος για τις απουσίες μαθητών - Ποιες δεν υπολογίζονται, τα δικαιολογητικά

Η έξαρση των κρουσμάτων σε παιδιά και εφήβους που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα «εκτοξεύοντας» τις απουσίες των μαθητών και επιβαρύνοντας τη λειτουργία των σχολικών τάξεων οδήγησε σήμερα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας να εκδώσει σχετική εγκύκλιο που θα ρυθμίζει τον τρόπο καταγραφής τους. Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν θα καταχωρίζονται αλλά δεν θα προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στις εποχικές ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού, από τις 24 Νοεμβρίου 2025 έως και τις 30 Απριλίου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχετικό πρωτόκολλο αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και για να σβηστούν οι απουσίες του μαθητή λόγω νόσησης από λοιμώξεις του αναπνευστικού (RSV, γρίπη, βρογχιολίτιδα, πνευμονία) πρέπει απαραιτήτως να προσκομιστεί πρόσφατη βεβαίωση δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Επί της ουσίας η φετινή εγκύκλιος ακολουθεί τα όσα είχαν εφαρμοστεί και την περσινή σχολική χρονιά με πηγές του Υπουργείου Παιδείας να τονίζουν στο Dnews ότι η επιδημιολογική κατάσταση στα σχολεία παρακολουθείται στενά σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας. Σε κάθε περίπτωση η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας παρακολουθεί καθημερινά τα στοιχεία απουσιών που στέλνουν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, προκειμένου να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις ανάλογα με την πορεία της έξαρσης της γρίπης.

Η γκρίνια για τις απουσίες της γρίπης έφερε πρόωρες ανακοινώσεις

Μάλιστα τις τελευταίες μέρες είχαν αυξηθεί από πλευράς γονέων αλλά και εκπαιδευτικών τα παράπονα ότι έχει καθυστερήσει η έκδοση της εγκυκλίου για τις απουσίες της γρίπης δεδομένης της έξαρσης των κρουσμάτων. Έντονες αντιδράσεις εξέφρασε προ ημερών η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής που σε ανακοίνωσή της αναδείκνυε την ανάγκη άμεσης έκδοσης της εγκυκλίου καθώς μαθητές που νόσησαν βαριά και χρειάστηκε να μείνουν πολλές μέρες στι σπίτι κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν «μη παρακολουθούντες», με σοβαρές συνέπειες για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς. Η Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής είχε αναδείξει το ζήτημα, ζητώντας την άμεση έκδοση της εγκυκλίου και την αποφυγή άδικων χαρακτηρισμών για τους μαθητές των ΕΠΑ.Λ.

Όπως τονιζόταν στην σχετική ανακοίνωση «θεωρούμε αδικαιολόγητη την καθυστέρηση/αδράνεια του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έως και την 20/01/2026, ημερομηνία λήξης του Α΄ τετράμηνου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δεν είχε εκδώσει καμία εγκύκλιο για τη μη προσμέτρηση απουσιών των μαθητών/-τριών λόγω της εκτεταμένης έξαρσης της εποχικής γρίπης, αν και ζητούνται καθημερινά (!!!) αντίστοιχες αναφορές.Η παράλειψη αυτή έχει άμεσες και εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες για τους μαθητές ειδικά στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.), καθώς τα σχολεία είναι υποχρεωμένα, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, να χαρακτηρίσουν τους μαθητές ως “μη παρακολουθούντες” με τη λήξη του Α΄ τετράμηνου, (γεγονός που έχει καταγγελθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο απουσιών. Με τον τρόπο αυτό, μαθητές που απουσίασαν αποκλειστικά για λόγους υγείας και προστασίας της δημόσιας υγείας παραμένοντας κλινήρεις, πιθανώς να οδηγούνται άδικα στην απώλεια ολόκληρης της σχολικής χρονιάς.»

ΕΟΔΥ: Οι απουσίες μαθητών θα «χαρτογραφούν» γρίπη και αναπνευστικές λοιμώξεις

Παράλληλα σύμφωνα με το healthstat.gr ο ΕΟΔΥπροχωρά σε μια καινοτόμα προσέγγιση για την παρακολούθηση της γρίπης και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων, αξιοποιώντας τις απουσίες των μαθητών ως εργαλείο επιτήρησης. Το νέο σύστημα εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης του ΕΟΔΥ, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργική Αναδιοργάνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας».

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός πιο ευέλικτου και σύγχρονου μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης, ικανό να καταγράφει έγκαιρα την ένταση και τη χωροχρονική διασπορά των λοιμώξεων, καθώς και να υποστηρίζει στοχευμένες παρεμβάσεις δημόσιας υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παρακολούθηση της νοσηρότητας στον μαθητικό πληθυσμό, με την καθημερινή καταγραφή των απουσιών να λειτουργεί ως πρώιμο «καμπανάκι» για την εμφάνιση επιδημικών εξάρσεων. Παράλληλα, σχεδιάζεται και ένα συμμετοχικό σύστημα, στο οποίο οικογένειες και πολίτες θα καταγράφουν ηλεκτρονικά συμπτώματα αναπνευστικών λοιμώξεων, ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας στη διαμόρφωση δεδομένων δημόσιας υγείας. Με τον επανασχεδιασμό αυτό, ο ΕΟΔΥ εισάγει ένα μοντέλο πρόληψης και παρακολούθησης που συνδυάζει επιστημονική τεκμηρίωση, ψηφιακή καινοτομία και συλλογική συμμετοχή, με τελικό στόχο τη μεγαλύτερη προστασία της υγείας του πληθυσμού και την έγκαιρη αντίδραση σε απειλές όπως η γρίπη και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού.