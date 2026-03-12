Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν περιορίζεται μόνο στο νοσηλευτικό δυναμικό.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα βγει προκήρυξη που αφορά 850 μόνιμες προσλήψεις ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία, σύμφωνα με τα όσα είπε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η νέα προκήρυξη θα αφορά αποκλειστικά το ιατρικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων και στόχο έχει την κάλυψη αναγκών του συστήματος υγείας στη συγκεκριμένη φάση.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι πρόκειται για διαφορετική διαδικασία από εκείνη που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για την πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας δεν περιορίζεται μόνο στο νοσηλευτικό δυναμικό, αλλά επεκτείνεται και στο ιατρικό προσωπικό, μέσω μόνιμων θέσεων που αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και στην αναβάθμιση της καθημερινής παροχής υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ταυτόχρονα ο κ. Θεμιστοκλέους παρουσίασε τον σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη στελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή «τρέχουν» ενεργές διαδικασίες για την κάλυψη αναγκών σε προσωπικό.

Όπως ανέφερε: «Μέχρι τις 20 Μαρτίου είναι ενεργή η διαδικασία για 1.696 θέσεις, οι οποίες αφορούν νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους του Υπουργείου Υγείας, των οργανισμών και των νοσοκομείων». Διευκρίνισε ότι πρόκειται για θέσεις που αντιστοιχούν στον προγραμματισμό του 2025 και υλοποιούνται τώρα μέσω της σχετικής προκήρυξης.

Επίσης τόνισε ότι είναι ήδη ανοιχτή η πλατφόρμα, υπογραμμίζοντας ότι παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ενδιαφερομένων. Επισήμανε ότι συνολικά για το 2026 ο σχεδιασμός προβλέπει 5.000 προκηρύξεις μόνιμων θέσεων και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού, κάτι που, όπως σημείωσε, συνιστά μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του συστήματος.