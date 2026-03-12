Τι αλλάζει στις πληρωμές ενοικίων από την 1η Απριλίου 2026; Ένας χρηστικός οδηγός από το Dnews.

Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Απριλίου 2026, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές για εκατοντάδες χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε όλη τη χώρα.

Όσοι δεν συμμορφωθούν με το νέο σύστημα κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη: οι ενοικιαστές ενισχύσεις και επιδόματα που σχετίζονται με τη μίσθωση κατοικίας, ενώ οι ιδιοκτήτες φορολογικές εκπτώσεις που ισχύουν για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Το Dnews.gr παραθέτει έναν συνοπτικό οδηγό που απαντά στα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη νέα ρύθμιση.

1. Τι αλλάζει στις πληρωμές ενοικίων από την 1η Απριλίου 2026;

Από την 1η Απριλίου 2026 οι πληρωμές ενοικίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή με τραπεζική κατάθεση, μεταφορά ή άλλο ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής. Στόχος του μέτρου είναι η διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις από την ΑΑΔΕ και ο περιορισμός των αδήλωτων εισοδημάτων.

2. Τι χάνουν οι ενοικιαστές αν πληρώνουν με μετρητά;

Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν το ενοίκιο «στο χέρι» θα χάσουν σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα δεν θα δικαιούνται το ετήσιο «δώρο» ενός ενοικίου που προβλέπει το μέτρο στήριξης, ενώ θα αποκλείονται και από κάθε κρατική ενίσχυση ή επίδομα που σχετίζεται με τη μίσθωση κατοικίας.

3. Ποιες είναι οι συνέπειες για τους ιδιοκτήτες που θα εισπράττουν μετρητά;

Οι ιδιοκτήτες που δεν θα λαμβάνουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών θα χάσουν την έκπτωση φόρου 5% που ισχύει σήμερα για τα εισοδήματα από μισθώματα. Αυτό σημαίνει ότι το φορολογητέο εισόδημά τους θα αυξηθεί και θα πληρώσουν υψηλότερο φόρο.

4. Τι πρέπει να αναγράφεται πλέον στα μισθωτήρια συμβόλαια;

Σε όλα τα νέα μισθωτήρια αλλά και στις ανανεώσεις ή τροποποιήσεις τους θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ότι η πληρωμή του μισθώματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Παράλληλα θα πρέπει να δηλώνεται και ο αριθμός IBAN του εκμισθωτή στην ηλεκτρονική εφαρμογή μισθώσεων της ΑΑΔΕ.

5. Σε ποιον λογαριασμό θα πρέπει να κατατίθεται το ενοίκιο;

Το ενοίκιο θα πρέπει να κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό που ανήκει στον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή σε λογαριασμούς τρίτων, όπως συγγενών, πληρεξουσίων, δικηγόρων ή εταιρειών διαχείρισης. Σε περίπτωση κοινού λογαριασμού, το όνομα του εκμισθωτή θα πρέπει να εμφανίζεται πρώτο για να διευκολύνεται ο φορολογικός έλεγχος.

6. Τι ισχύει για το ακατάσχετο των ενοικίων;

Τα ποσά που προέρχονται από ενοίκια δεν καλύπτονται αυτόματα από το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ που ισχύει για μισθούς και συντάξεις. Για να ισχύσει η προστασία, ο τραπεζικός λογαριασμός πρέπει να δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, η δήλωση πρέπει να γίνει ξεχωριστά από κάθε συνδικαιούχο.