Το Μαξίμου χρεώνεται από τους πολίτες τα «Τέμπη», οι υποκλοπές δεν κλείνουν, ανοιχτή πληγή ο ΟΠΕΚΕΠΕ- Γιατί ο πρωθυπουργός θέλει σύντομα την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή.

Στην δίνη της πιθανής ανεξέλεγκτης ακρίβειας- λόγω πολέμου- και της σκανδαλολογίας θα στροβιλίζεται η χώρα μέχρι τις εκλογές. Μία δίνη που απειλεί να καταπιεί πρωτίστως την κυβέρνηση παρότι οι πολίτες σε ποσοστό 54% οι πολίτες δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο καταλληλότερο πρόσωπο για πρωθυπουργός από τον Κ. Μητσοτάκη (Alco). Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η μονοκρατορία της Ν.Δ. σε «Συνθήκη ανισορροπίας» του πολιτικού συστήματος δεν μεταφράζεται αυτομάτως υπέρ της. Τουναντίον. Όταν κάποιος παίζει μόνος του μοιραία έχει αντίπαλο τον εαυτό του. Και κυρίως τα λάθη του.

Οι πολίτες της «χρεώνουν» τα Τέμπη

Έτσι τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη- σύμφωνα με το β΄ μέρος της δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha – οι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν σε ποσοστό 67% ότι έγινε προσπάθεια συγκάλυψης. Το ποσοστό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι η πεποίθηση του κόσμου ότι υπήρξε συγκάλυψη έχει μειωθεί κατά 5 μονάδες σε σχέση με πέρυσι (το αντίστοιχο ποσοστό του 2025 ήταν 72%).

Αυτό σημαίνει ότι η κοινωνία έχει «χρεώσει» σε μεγάλο βαθμό την τραγωδία στην κυβέρνηση παρότι από πέρυσι έχουν υποβαθμιστεί οι θεωρίες περί ξυλολίου. Έχει γίνει δηλαδή, ο απαραίτητος «εξορθολογισμός» των κυβερνητικών ευθυνών.

Και παρά τον εξορθολογισμό ,ένα 73% των πολιτών δεν πιστεύει ότι θα τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι.

Ανοιχτό «γραμμάτιο» οι υποκλοπές

Παρόμοια είναι η εικόνα και για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η κοινή γνώμη πιστεύει σε ποσοστό 67% ότι η πρόσφατη καταδικαστική απόφαση για τους 4 ιδιώτες που έκαναν τις παράνομες παρακολουθήσεις και η νέα έρευνα που προαναγγέλθηκε «εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση».

Αυτό το στοιχείο δείχνει ότι ακόμη κι αν οι υποκλοπές δεν έπαιξαν βαρύνοντα ρόλο στο αποτέλεσμα της κάλπης το 2023 εντούτοις αντιμετωπίζονται από την κοινωνία ως ένα «απλήρωτο γραμμάτιο» της κυβέρνησης.

Το που μπορεί να φθάσει η νέα έρευνα και κατά πόσο μπορεί να κλονίσει την κυβέρνηση και ακολούθως τους ψηφοφόρους κανείς δεν μπορεί να το πει με σιγουριά αυτή την στιγμή.

Το συντομότερο δυνατόν η προ ημερησίας

Αν κρίνει πάντως κανείς από την πρόθεση της κυβέρνησης να γίνει – αν είναι δυνατόν – μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας η Προ Ημερησίας συζήτηση στη βουλή για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές , δείχνει την αγωνία της να τελειώσει γρήγορα με αυτή την κουβέντα επιθυμώντας στην συνέχεια να την αφήσει πίσω της.

Ίσως διότι στην παρούσα χρονική στιγμή η κυβέρνηση έχει πολιτικά επιχειρήματα να αντιμετωπίσει την αντιπολίτευση. Αργότερα που θα ανοίξει σαν βεντάλια η νέα έρευνα σε σειρά υπαλλήλων – πιθανών και υπαλλήλων της ΕΥΠ- η κατάσταση μπορεί να περιπλακεί.

Τώρα στο Μαξίμου έχουν χαράξει την «γραμμή άμυνας» στο τρίπτυχο «έχει αναληφθεί από τη κυβέρνηση η πολιτική ευθύνη- δεν υπάρχει δικαστική διασύνδεση predator /ΕΥΠ – η υπόθεση βρίσκεται στην δικαιοσύνη.

Πατάει τα ..κορδόνια της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Και μέσα στο «συννεφιασμένο» εσωτερικό τοπίο, η κυβέρνηση μοιάζει να επιτίθεται γι’ άλλη μία φορά στον εαυτό της αναμοχλεύοντας διαρκώς το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Διότι ποια πειστική εξήγηση μπορεί να υπάρχει στο γεγονός ότι ο Γρηγόρης Βάρρας επέλεξε να επιτεθεί ξανά στον Μάκη Βορίδη μέσω «εμπιστευτικού εγγράφου» το οποίο διαρρέεται την ημέρα που συζητούνται στη βουλή τα πορίσματα της εξεταστικής και με βάση το οποίο φέρεται να είχε προειδοποιήσει τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης για τα αυξημένα νούμερα του ζωικού κεφαλαίου για το διάστημα 2015-2019;

Όπου Γρ. Βάρρας πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στο Μαξίμου και όπου Μ. Βορίδης πρώην υπουργός Επικρατείας στο Μαξίμου.

Ο Μ. Βορίδης μπορεί να παρενέβη στην συζήτηση στη βουλή και να αμφισβήτησε την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου καλώντας το υπουργείο να το κάνει έρευνα και επιπλέον να υποστήριξε ότι οι «λύσεις Βάρρα» ακολουθήθηκαν κατά γράμμα το 2020, όμως το πρόβλημα είναι αλλού.

Ότι δύο πρόσωπα που αναφέρονται στον ίδιο πρωθυπουργό καταφέρονται ο ένας εναντίον του άλλου με το Μαξίμου να παρακολουθεί αμήχανα και να μην παρεμβαίνει.