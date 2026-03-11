Αναλυτικά πώς καταβάλλεται το επίδομα με το voucher των 750 ευρώ.

Ολοκληρώνονται σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα voucher κατάρτισης της ΔΥΠΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερους από 114.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα έως και 750 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, ήδη από την πρώτη ημέρα υποβολής καταγράφηκαν πάνω από 85.000 αιτήσεις, γεγονός που αναδεικνύει το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον των εργαζομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της πλατφόρμας voucher.gov.gr, προκειμένου να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα δωρεάν κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση διάρκειας έως 150 ωρών σε αντικείμενα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, όπως ψηφιακές δεξιότητες, πράσινες τεχνολογίες και οικονομικός εγγραμματισμός. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο μπορεί να φτάσει έως και τα 750 ευρώ.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα επιδοτούμενης κατάρτισης που υλοποιούνται αυτή την περίοδο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του σχεδίου Ελλάδα 2.0.

Κατάρτιση εξ αποστάσεως έως 150 ώρες

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να παρακολουθούν τα μαθήματα χωρίς να χρειάζεται να απουσιάζουν από την εργασία τους. Το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια έως 150 ώρες.

Συγκεκριμένα:

149 ώρες θα πραγματοποιούνται με ασύγχρονη εκπαίδευση, δηλαδή οι συμμετέχοντες θα μπορούν να παρακολουθούν το εκπαιδευτικό υλικό στον χρόνο που τους εξυπηρετεί.

1 ώρα θα γίνεται με σύγχρονη τηλεκατάρτιση, ώστε να υπάρχει άμεση επικοινωνία με τον εκπαιδευτή.

Η ημερήσια διάρκεια παρακολούθησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι ώρες, ενώ δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση διαφορετικών μαθημάτων την ίδια ημέρα και ώρα.

Τα προγράμματα θα υλοποιούνται κυρίως στην ελληνική γλώσσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και στα αγγλικά ή να προσφέρονται μαθήματα εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα διατίθεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του παρόχου κατάρτισης και θα είναι επίσης διαθέσιμο στο ψηφιακό αποθετήριο της ΔΥΠΑ. Κάθε τμήμα κατάρτισης θα συγκροτείται από τουλάχιστον πέντε και έως 25 συμμετέχοντες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Να είναι άνω των 18 ετών.

Να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση.

Να εργάζονται ως μισθωτοί με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Να μην ασκούν ελεύθερο επάγγελμα.

Να μην συμμετέχουν ταυτόχρονα σε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Να μην έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα της ίδιας δράσης.

Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, δηλαδή υπολογιστή ή tablet, καθώς και σύνδεση στο διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής των αιτήσεων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής και μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας που θα ενεργοποιήσει η ΔΥΠΑ. Με την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ωφελούμενων.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ.

Υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.

Επιλογή προγράμματος κατάρτισης από τη διαθέσιμη λίστα.

Έλεγχος δικαιολογητικών από τον πάροχο κατάρτισης.

Ένταξη σε τμήμα εκπαίδευσης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναρτώνται πληροφορίες για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, όπως το αντικείμενο εκπαίδευσης, οι δεξιότητες που αποκτώνται, η διάρκεια των μαθημάτων και ο φορέας υλοποίησης. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Η σύμβαση συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υπογράφεται ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου.

Πώς καταβάλλεται το επίδομα των 750 ευρώ

Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο υπολογίζεται με βάση τις ώρες εκπαίδευσης. Το ποσό ανέρχεται σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Δεδομένου ότι η διάρκεια των προγραμμάτων μπορεί να φτάσει έως τις 150 ώρες, το συνολικό επίδομα μπορεί να ανέλθει έως 750 ευρώ μικτά.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε δύο στάδια:

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης καταβάλλεται το 70% του επιδόματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης καταβάλλεται το υπόλοιπο ποσό.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν επιτύχει στην πρώτη εξέταση, υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης σε δεύτερη ημερομηνία.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν:

Βεβαίωση ολοκλήρωσης κατάρτισης από τον πάροχο.

Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης από τον αρμόδιο φορέα.

Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων, εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις.

Η πληρωμή του εκπαιδευτικού επιδόματος πραγματοποιείται εφάπαξ μετά την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών και τον σχετικό έλεγχο από τη ΔΥΠΑ.

Ενίσχυση δεξιοτήτων και εισοδήματος

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ψηφιακές δεξιότητες και η πράσινη οικονομία αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, το εκπαιδευτικό επίδομα λειτουργεί ως οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή εργαζομένων στην επιμόρφωση, ενισχύοντας, έστω και προσωρινά, το εισόδημά τους.

Η δράση αποτελεί μέρος των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποσκοπούν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης.