Οι μέσες πανελλαδικές τιμές λιανικής στις 9 Μαρτίου, εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της 2ας Μαρτίου.

Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι τιμές των καυσίμων την τελευταία εβδομάδα στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα στοιχεία του καθημερινού δελτίου επισκόπησης τιμών υγρών καυσίμων της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή.

Οι μέσες πανελλαδικές τιμές λιανικής στις 9 Μαρτίου 2026 εμφανίζονται αυξημένες σε σχέση με τις αντίστοιχες της 2ας Μαρτίου, με τις μεγαλύτερες μεταβολές να καταγράφονται στα πετρέλαια.

Η αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 1,852 ευρώ ανά λίτρο από 1,757 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,095 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή κατά περίπου 5,41%. Αντίστοιχα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων ανέβηκε στα 2,045 ευρώ ανά λίτρο από 1,962 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 0,083 ευρώ ανά λίτρο ή περίπου 4,23% σε εβδομαδιαία βάση.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η μεταβολή στο diesel κίνησης, το οποίο αυξήθηκε στα 1,814 ευρώ ανά λίτρο από 1,574 ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε άνοδο 0,240 ευρώ ανά λίτρο ή περίπου 15,26%. Παράλληλα, το υγραέριο κίνησης (autogas) διαμορφώθηκε στα 1,135 ευρώ ανά λίτρο από 1,050 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 0,085 ευρώ ανά λίτρο, δηλαδή περίπου 8,10%.

Ακόμη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σημειώθηκε στο πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον, του οποίου η μέση τιμή ανήλθε στα 1,396 ευρώ ανά λίτρο από 1,189 ευρώ. Η άνοδος των 0,207 ευρώ ανά λίτρο αντιστοιχεί σε εβδομαδιαία αύξηση περίπου 17,41%.