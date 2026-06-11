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Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και όσα θα πει.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο Κ.Μητσοτάκης θα αναφερθεί προσωπικά στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ θα απαντήσει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη;

Επίσης θα αναφερθεί στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο, αλλά και η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καρυστιανού, αλλά και οι μετεκλογικές συνεργασίες

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