Απογοητευτικό ξεκίνημα για την Πορτογαλία στο Μουντιάλ 2026, το Κονγκό άγγιξε την ανατροπή.

Ισόπαλες με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Πορτογαλία και ΛΔ Κονγκό στην αγωνιστική η οποία άνοιξε την αυλαία του 11ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Οι Ίβηρες πήραν προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Νέτο έβγαλε μια εξαιρετική σέντρα από την αριστερή πλευρά, βρίσκοντας τον Νέβες, ο οποίος με μια πανέμορφη κεφαλιά έκανε το 1-0.

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Οι Πορτογάλοι προσπάθησαν να διπλασιάσουν τα τέρματά τους στο 18’, όμως ο αντίπαλος γκολκίπερ εξουδετέρωσε με διπλή προσπάθεια τα διαδοχικά σουτ των Μέντες και Φερνάντες.

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Μετά από αυτή τη φάση, η ομάδα του Ρομπέρτο Μαρτίνες επέλεξε να ρίξει τον ρυθμό, κυκλοφορώντας με υπομονή την μπάλα και ψάχνοντας ένα ρήγμα στην αντίπαλη οπισθοφυλακή. Την ίδια στιγμή, η πρόωρη κίτρινη κάρτα του Μπερνάρντο Σίλβα περιόρισε την επιθετική δραστηριότητα της Πορτογαλίας από τη δεξιά πτέρυγα.

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Η επιμονή των Κονγκολέζων δικαιώθηκε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους (45+5’), όταν ο Γουίσα με μια άπιαστη κεφαλιά στο «παραθυράκι» ισοφάρισε σε 1-1, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με απόλυτη ισορροπία και δίνοντας νέο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση.

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Στην επανάληψη, οι «λεοπαρδάλεις» μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με περισσότερη ενέργεια και απείλησαν σε αρκετές περιπτώσεις. Από την άλλη, ο Σίλβα έμεινε στα αποδυτήρια, με τον Κονσεϊσάο να παίρνει τη θέση του στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Η Πορτογαλία βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι του Κανσέλο, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά καθώς ο αμυντικός ήταν εκτεθειμένος σε θέση οφσάιντ.

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Η σημαντικότερη φάση για τους Πορτογάλους στο δεύτερο μέρος καταγράφηκε στο 69’, όταν ο Κονσεϊσάο τροφοδότησε τον Ρονάλντο στην περιοχή, αλλά ο 41χρονος σταρ δεν κατάφερε να πιάσει το μονοκόμματο σουτ όπως θα ήθελε. Η ΛΔ Κονγκό άγγιξε την ολική ανατροπή στο 78’ με τον Μπακαμπού, ο οποίος σε μια γρήγορη αντεπίθεση με αριθμητικό πλεονέκτημα αστόχησε για λίγο, χάνοντας την ευκαιρία να παγώσει τους Πορτογάλους.

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Για την επόμενη αγωνιστική η Πορτογαλία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν την Τρίτη (23/06), θέλοντας πάση θυσία τη νίκη. Από την άλλη, το Κονγκό θα αναμετρηθεί με την Κολομβία την Τετάρτη (24/06).