Τι δήλωσε για τη συγκίνησή του μετά το πρώτο γκολ στο Μουντιάλ 2026.

Η συγκίνηση του Λιονέλ Μέσι ήταν εμφανής τη στιγμή που έβαλε το πρώτο του γκολ στο Μουντιάλ 2026. Αυτή η αντίδραση δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά στις «δύσκολες ημέρες» που πέρασε το τελευταίο διάστημα, δήλωσε.

Ο 38χρονος φρόντισε να δείξει μια γεύση από το μεγαλείο του στην πρεμιέρα της Αργεντινής στη διοργάνωση, οδηγώντας τη σε νίκη κόντρα στην Αλγερία με χατ τρικ (3-0), το πρώτο του σε Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.

Όταν έβαλε το πρώτο γκολ, μετά τον πανηγυρισμό, σκούπισε τα δάκρυά του με τη φανέλα του. Μετά το ματς, δημοσιογράφοι τον ρώτησαν γιατί συγκινήθηκε. «Ειλικρινά, ήταν εντελώς άσχετο με το άθλημα. Πέρασα μερικές δύσκολες, περίπλοκες ημέρες», απάντησε ο Μέσι.

«Είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή, στους συμπαίκτες μου. Ήταν εκεί για εμένα, όπως πάντα. Μου έδωσαν πολλή δύναμη για να το περάσω αυτό», συμπλήρωσε, σύμφωνα με το Athletic, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερα.

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Στο ματς κόντρα στην Αλγερία, ο Λιονέλ Μέσι φόρεσε για 200η φορά τη φανέλα της Αργεντινής, έγινε ο πρώτος παίκτης που παίζει σε έξι Μουντιάλ- 20 χρόνια μετά το ντεμπούτο του στη διοργάνωση- και έφτασε τα 16 γκολ σε Παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ισοφαρίζοντας τον Μίροσλαβ Κλόσε, στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Όταν τον ρώτησαν για την ισοφάριση του ρεκόρ του Κλόσε, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον. «Είναι τιμή για εμένα, από την άποψη του τι σημαίνει να είναι το όνομά σου δίπλα στου Κλόσε. Αλλά δεν σημαίνει κάτι για εμένα. Ο Εμπαπέ είναι στη λίστα, σκόραρε δύο γκολ σήμερα, είναι ένα στατιστικό, τίποτα παραπάνω. Ο Ρονάλντο ήταν ένας από τους σπουδαιότερους και δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση», εξήγησε.

Ο Κλόσε και ο Μέσι, πλέον, είναι οι παίκτες με τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ (16), ακολουθεί ο Ρονάλντο (15) και ο Γκερντ Μίλερ με τον Κιλιάν Εμπαπέ, που έχουν πετύχει από 14.

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