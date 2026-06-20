Έκανε το καθήκον της η Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή στο Μουντιάλ 2026 ενώ στο άλλο ματς το Μαρόκο φαίνεται πως αγκαλιάζει την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Βραζιλία πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο φετινό Μουντιάλ 2026, επικρατώντας άνετα με 3-0 της Αϊτής. Η «Σελεσάο» έβαλε από νωρίς τις βάσεις για το τρίποντο, «καθαρίζοντας» την αναμέτρηση από το πρώτο ημίχρονο. Ο Κούνια βρήκε δίχτυα δύο φορές, ενώ ο Βινίσιους πρόσθεσε ακόμη ένα γκολ για τους Βραζιλιάνους. Η μοναδική αρνητική εξέλιξη για την ομάδα ήταν ο τραυματισμός του Ραφίνια, ο οποίος αποχώρησε από το παιχνίδι.

Η Σελεσάο έψαξε ένα γρήγορο γκολ για να απλουστεύσει την αποστολή της και νόμισε ότι το βρήκε, εντούτοις το τέρμα που σημείωσε ο Ραφίνια στο 12' ακυρώθηκε για οφσάιντ. Εντέλει, το 1-0 ήρθε στο 23', με τον Κούνια να σκοράρει από κοντά μετά από ασταθή επέμβαση του Πλασίντ σε προσπάθεια του Βινίσιους.

Ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του με εξαιρετικό τελείωμα μέσα από την περιοχή στο 36', με τον Βινίσιους να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους με συρτό σουτ από τα αριστερά.

Έχοντας ξεμπερδέψει ουσιαστικά από το πρώτο ημίχρονο, η Σελεσάο έκανε διαχείριση στο δεύτερο, με τον Άλισον να στερεί στον Αντέ το γκολ στο 63'. Το σουτ του Σάντος στο 76' πήγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, με τον Έντρικ να έχει και αυτός ακυρωθέν γκολ δύο λεπτά αργότερα και το 3-0 εντέλει να μην αλλάζει.

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Μαρόκο

Την ίδια ώρα, το Μαρόκο έκανε αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στους «32», νικώντας με 1-0 τη Σκωτία. Ο Σαϊμπάρι πέτυχε το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης μόλις στο 2ο λεπτό, χαρίζοντας στους «Λέοντες του Άτλαντα» ένα πολύτιμο τρίποντο.

Με τη νίκη αυτή, το Μαρόκο έφτασε τους τέσσερις βαθμούς και βρίσκεται σε θέση ισχύος ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής, όπου θα αντιμετωπίσει την Αϊτή. Σε περίπτωση νέας νίκης, διατηρεί ακόμη και ελπίδες για την κορυφή του 3ου ομίλου. Αντίθετα, η Σκωτία έμεινε στους τρεις βαθμούς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djdfmwp9n3i9?integrationId=40599y14juihe6ly}