Τι πρέπει να κάνουν οι κηδεμόνες των ζώων σε περίπτωση φωτιάς.

Η προστασία των ζώων σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών, όπως οι φωτιές που μαίνονται στη χώρα, δεν είναι πλέον μια παράλληλη ή δευτερεύουσα δράση, αλλά αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής προστασίας, της περιβαλλοντικής ευθύνης και του πολιτισμού και της ανθρωπιάς μιας σύγχρονης κοινωνίας σημειώνει η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Η ΠΦΠΟ με συνεχείς αναρτήσεις της στα social media ενημερώνει για τις ανάγκες που έχουν προκύψει σε ό,τι αφορά στη συγκέντρωση και αποστολής σανού, τριφυλλιού, ζωοτροφών και άλλων προμηθειών, ανάλογα με τις ανάγκες των ζώων και τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Εκτός από την καμπάνια για την ανάγκη τροφής των ζώων, η ΠΦΠΟ κάνει έκκληση στους κηδεμόνες των ζώων: «Μην τα αφήνετε δεμένα» σε περίπτωση φωτιάς.

Ειδικά σε περίπτωση εκκενώσεων λόγω μηνύματος 112, η Ομοσπονδία καλεί τους κηδεμόνες να παίρνουν μαζί τους τα ζώα, όταν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια και υπάρχει διαθέσιμο μέσο μεταφοράς. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μία είναι η οδηγία: δεν πρέπει να εγκαταλείπεται δεμένο ή εγκλωβισμένο ζώο.

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Οι κηδεμόνες καλούνται:

- Να λύνουν αλυσίδες, σχοινιά και δεσίματα.

- Να ανοίγουν πόρτες σε στάβλους, σπίτια και αποθήκες όπου βρίσκονται ζώα.

- Να αφήνουν ανοιχτές τις περιφράξεις και τις εξόδους των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

- Να ανοίγουν κλουβιά, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα ασφαλούς μεταφοράς.

- Να αφήνουν στα ζώα ελεύθερη δίοδο διαφυγής από τις φλόγες και τον καπνό.

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