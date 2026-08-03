Συνεχίζονται μέσα στα καμμένα οι διασώσεις ζώων από το ΔΙΚΕΠΑΖ.

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διασώστες και πληρώματα ασθενοφόρων του ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Αδέσποτων Ζώων) βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής προκειμένου να απεγκλωβίσουν δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Προσαρμόζοντας την τακτική τους οι διασώστες μπαίνουν σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς και εξετάζουν σπίτι – σπίτι τα καμένα οικήματα, προσπαθώντας να δουν ή να ακούσουν κάποια σημεία ζωής. Είναι μια τακτική απαιτητική και χρονοβόρα, που όμως αποδίδει και σώζει ζωές.

Έτσι ακριβώς έγινε με μεγαλόσωμο σκύλο που είχε εγκαταλειφθεί δεμένος σε αυλή μισοκατεστραμμένου σπιτιού, ο οποίος απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε στα ασθενοφόρα του ΔΙΚΕΠΑΖ για τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, σε έναν υπαίθριο ξυλόφουρνο , οι διασώστες του ΔΙΚΕΠΑΖ εντόπισαν 4 νεογέννητα γατάκια, τυφλά ακόμα, και με εμφανή σημάδια ασιτίας. Όλα τα παραπάνω ζώα μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν σε δομή του Εθνικού Μηχανισμό Προστασίας Ζώων Συντροφιάς που έχει στηθεί στο γήπεδο Βιλίων.

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Σε αρκετές περιπτώσεις τα πληρώματα των ασθενοφόρων βρήκαν επίσης οικόσιτα πουλερικά χωρίς νερό και τροφή, μέσα σε κοτέτσια που γλίτωσαν σαν από θαύμα από τη φωτιά. Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους του Δήμου Μάνδρας τους χορηγήθηκε τροφή και νερό, ενώ οι υπάλληλοι του δήμου ανέλαβαν να τα σιτίζουν καθημερινά, μέχρι να επιστρέψουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών.

Ταυτόχρονα ειδικό όχημα μεταφέρει μεγάλες ποσότητες εμφιαλωμένων νερών και συσκευασμένων τροφών για υποστήριξη των πυροσβεστών και των εθελοντών στα μέτωπα της φωτιάς.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρ. Γουρδομιχάλης, η προσπάθεια του ΔΙΚΕΠΑΖ συνεχίζεται, γιατί καθημερινά αποδεικνύεται ότι μέσα και γύρω από τους οικισμούς που πέρασε η φωτιά, παραμένουν ακόμα ζώα που βρίσκονται σε ανάγκη ή σε κίνδυνο.

Δίπλα στα ζώα και οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό

Την έμπρακτη στήριξή τους στα ζώα που έμειναν πίσω δείχνουν οι κάτοικοι στο Πόρτο Γερμενό, παρέχοντας τροφή και νερό.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI