Τρεις υπουργικές αποφάσεις και σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 χρειάστηκαν για να ανοίξει ο δρόμος των οριστικών αποζημιώσεων των πυρόπληκτων αγροτών στον Έβρο.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2023 στον Έβρο και έπειτα από τρεις σχετικές υπουργικές αποφάσεις, ξεκινά η διαδικασία της οριστικής εκκαθάρισης και καταβολής των κρατικών επιχορηγήσεων προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, για αρκετούς πυρόπληκτους η τελική διαδικασία δεν σημαίνει μόνο αποζημίωση, αλλά και το ενδεχόμενο να κληθούν να επιστρέψουν μέρος των χρημάτων που είχαν λάβει ως πρώτη ενίσχυση, ακόμη και με τόκους.

Η ΚΥΑ 41175/2026 (ΦΕΚ Β' 2832/19.05.2026), που αφορά ειδικά τον Έβρο, αποτελεί την τρίτη απόφαση επιχορήγησης για τους πληγέντες αγρότες. Με αυτή εγκρίνεται η καταβολή κρατικής επιχορήγησης σε συγκεκριμένη ομάδα δικαιούχων, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής.

Συγκεκριμένα, αφορά ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, ζωικό κεφάλαιο, αποθηκευμένα προϊόντα, εξοπλισμό και λοιπά μέσα παραγωγής, όπως έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η επιχορήγηση χορηγείται μόνο σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4797/2021 και έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι. Οι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2026 να έχουν ολοκληρώσει τόσο τις αιτήσεις τους όσο και την αποκατάσταση των ζημιών, προκειμένου να προχωρήσει η καταβολή των τελικών ενισχύσεων.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ.

Με την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 144758/05-06-2026 (ΦΕΚ Β' 3262/09-06-2026) καθορίστηκαν το ύψος και οι όροι χορήγησης της κρατικής επιχορήγησης προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2023, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την καταβολή των οριστικών αποζημιώσεων στους δικαιούχους.

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Ωστόσο, κάποιοι παραγωγοί που είχαν λάβει χρήματα ως πρώτη ενίσχυση ενδέχεται να κληθούν να τα επιστρέψουν – και μάλιστα με τόκους – εφόσον οι έλεγχοι του ΕΛΓΑ καταλήξουν σε διαφορετικό αποτέλεσμα από την αρχική, κατά προσέγγιση, εκτίμηση της ζημιάς ανά στρέμμα μέσω ψηφιακών και δορυφορικών δεδομένων, όπως προέβλεπε η ΚΥΑ 23205/2024 (ΦΕΚ Β' 1891/26-03-2024).

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Ερώτηση από το ΚΚΕ στη Βουλή

Το θέμα ανέδειξε το ΚΚΕ, με ερώτηση των βουλευτών Γιάννη Δελή και Λεωνίδα Στολτίδη προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στις 23 Ιουλίου 2026.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Σχεδόν τρία χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023 στον Έβρο, η κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 144758/05-06-2026 (ΦΕΚ Β' 3262/09-06-2026) για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών του Έβρου. Αντί όμως να αποκαθιστά τις ζημιές και να στηρίζει το εισόδημα των πληγέντων, η ΚΥΑ δημιουργεί νέα, σοβαρά προβλήματα.

Με βάση την παραπάνω ΚΥΑ, σημαντικός αριθμός παραγωγών καλούνται να επιστρέψουν, μάλιστα με τόκους από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, ποσά που έλαβαν ως πρώτη ενίσχυση. Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού: η αρχική προκαταβολή δόθηκε οριζόντια και μαζικά (βάσει της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 23205/2024, ΦΕΚ Β' 1891/26-03-2024), υπολογιζόμενη κατά προσέγγιση ανά στρέμμα μέσω ψηφιακών και δορυφορικών δεδομένων (όπως το Copernicus), ενώ η τελική εκκαθάριση της νέας ΚΥΑ υπολογίζεται εξατομικευμένα ανά δέντρο, κατόπιν ελέγχων του ΕΛΓΑ.

Επιπλέον, η τελική ΚΥΑ ενσωματώνει μια βαθιά άδικη μεταχείριση σε βάρος των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς προβλέπει δραστικά μειωμένα ποσοστά ενίσχυσης (για παράδειγμα, 35% επί της βάσης σε περίπτωση ολικής καταστροφής, έναντι 70% που λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τα νομικά πρόσωπα), αφήνοντας απροστάτευτη μια μεγάλη μερίδα μικροκαλλιεργητών που εξαρτούν επίσης το εισόδημά τους από τον ελαιώνα.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση αθετεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει απέναντι στους πυρόπληκτους παραγωγούς. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί για τριετή αποζημίωση λόγω απώλειας εισοδήματος. Στη συνέχεια, η κυβέρνηση επικαλέστηκε ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο και διαβεβαίωνε ότι οι ελαιοπαραγωγοί θα αποζημιωθούν μέσω του Μέτρου 23. Τελικά, οι ελαιοπαραγωγοί αποκλείστηκαν και από το συγκεκριμένο μέτρο, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να επικαλείται ότι η ελιά δεν μπορούσε να ενταχθεί λόγω του μεγάλου αριθμού των δέντρων που κάηκαν.

Έτσι, οι πληγέντες παραγωγοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο όχι μόνο να μη λάβουν ουσιαστική αποζημίωση για την καταστροφή που υπέστησαν, αλλά ακόμη και να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει ως προκαταβολή.

Την ίδια στιγμή, ελαιοπαραγωγοί που δεν κάνουν δήλωση καλλιέργειας δεν έχουν αποζημιωθεί.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:

Να μην υποχρεωθεί κανένας πυρόπληκτος ελαιοπαραγωγός να επιστρέψει τις προκαταβολές που έλαβε, ούτε να επιβαρυνθεί με τόκους.

Να αναθεωρηθεί η ΚΥΑ 144758/2026 (ΦΕΚ Β' 3262/2026), ώστε να αρθούν οι διακρίσεις και οι αδικίες σε βάρος των μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αποδίδοντάς τους δίκαια ποσοστά ενίσχυσης.

Να προσαρμοστούν οι αποζημιώσεις ώστε να ανταποκρίνονται στο πραγματικό κόστος αποκατάστασης των κατεστραμμένων ελαιώνων.

Να αποζημιωθούν πλήρως οι πυρόπληκτοι ελαιοπαραγωγοί για την απώλεια του φυτικού κεφαλαίου, της παραγωγής και του εισοδήματός τους για όλο το διάστημα μέχρι την πλήρη επαναφορά των καλλιεργειών στην παραγωγική τους κατάσταση.

Να βρεθεί λύση για τους ελαιοπαραγωγούς που κάηκαν τα δέντρα τους και δεν έχουν αποζημιωθεί λόγω του ότι δεν έκαναν δήλωση καλλιέργειας.

Να υλοποιηθούν, έστω και τώρα, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για ουσιαστική στήριξη των πυρόπληκτων παραγωγών.

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας».

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