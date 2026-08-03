Όπως αναφέρει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος.

Σε συνέχεια του δημοσιεύματός μας με τίτλο «Μειώνονται σχεδόν στο μισό οι υποτροφίες του ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές – Δεν θα χρηματοδοτηθούν 300 υποψήφιοι διδάκτορες», το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για μείωση του συνολικού αριθμού των υποτροφιών ούτε για περικοπή της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του προγράμματος.

Σύμφωνα με το ΙΚΥ, η συνολική χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 εξακολουθεί να προβλέπει τη χορήγηση 610 υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίες θα χορηγηθούν στο σύνολό τους.

Όπως αναφέρει, η διαφοροποίηση αφορά αποκλειστικά τον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος. Ειδικότερα, αντί να προκηρυχθούν και οι 610 υποτροφίες σε μία ενιαία πρόσκληση για υποψήφιους διδάκτορες που συγκρότησαν τριμελή συμβουλευτική επιτροπή την περίοδο 2021-2024, αποφασίστηκε η κατανομή τους σε περισσότερες προσκλήσεις κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Έτσι, η παρούσα πρόσκληση αφορά 310 υποτροφίες για τους υποψήφιους διδάκτορες της περιόδου 2021-2024, ενώ οι υπόλοιπες 300 υποτροφίες θα προκηρυχθούν σταδιακά, με 100 υποτροφίες για κάθε ένα από τα έτη 2025, 2026 και 2027.

Το ΙΚΥ επισημαίνει επίσης ότι δεν μειώνεται η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος. Από το εγκεκριμένο ποσό των 26,352 εκατ. ευρώ, τα 13,392 εκατ. ευρώ δεσμεύονται για την τρέχουσα πρόσκληση, ενώ το υπόλοιπο ποσό παραμένει δεσμευμένο για τη χρηματοδότηση των επόμενων προσκλήσεων.

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Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη θέση του ΙΚΥ, δεν πρόκειται για περικοπή υποτροφιών ή χρηματοδότησης, αλλά για διαφορετική χρονική κατανομή των ίδιων συνολικά πόρων, με στόχο τη διεύρυνση των δικαιούχων και τη θέσπιση ετήσιων προκηρύξεων για τους υποψήφιους διδάκτορες.