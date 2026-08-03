Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό και είδη πρώτης ανάγκης, στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις φωτιές.

Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα το έργο των πυροσβεστών και των εθελοντών που επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα.

Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε περίπου 1.500 μπουκάλια νερό και είδη πρώτης ανάγκης, στα κέντρα επιχειρήσεων πυρόσβεσης και στα σημεία συγκέντρωσης των δυνάμεων που επιχειρούν στις φωτιές.

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βένιζα, το Ζάχουλη, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το Πεδίο Βολής στο Κανδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα της Δυτικής Αττικής.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, για να υπάρξει άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα και τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις πρώτης γραμμής.

Στις πληγείσες περιοχές βρέθηκαν το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Μάρκος Χατζησάββας, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Χρήστος Παντελιός και το στέλεχος της Α΄ Αθήνας Χρήστος Προβέζης, με τη συνδρομή μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από τις πληγείσες περιοχές.

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