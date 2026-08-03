Σε δύο μέτωπα η φωτιά σήμερα στη Δυτική Αττική - Οι φλόγες μπήκαν στην Αγία Σκέπη - Όλες οι εξελίξεις

Σε εξέλιξη και σήμερα Δευτέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική, θρήνος για τους δύο νεκρούς μετά τη σύγκρουση ελικοπτέρων της πυροσβεστικής. Όλες οι εξελίξεις σήμερα στο liveblog του Dnews.gr.

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την Πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα.

Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι.

Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.

Στην περιοχή Κανδήλι έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης.

Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα.

Σήμερα οι άνεμοι πέφτουν, αν και τα Μέγαρα θα αντιμετωπίσουν σε αντίθεση με άλλες πυρόπληκτες περιοχές σταθερά βόρειους ανέμους τεσσάρων μποφόρ για όλο το διάστημα της ημέρας.

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