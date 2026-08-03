Σε δύο μέτωπα η φωτιά σήμερα στη Δυτική Αττική - Οι φλόγες μπήκαν στην Αγία Σκέπη - Όλες οι εξελίξεις

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, με την Πυροσβεστική να δίνει συνεχή μάχη σε δύο βασικά μέτωπα.
Το πρώτο εντοπίζεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν αδιάκοπα στο Κρύο Πηγάδι, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι.
Στο Κρύο Πηγάδι η φωτιά έχει προκαλέσει σημαντικές καταστροφές, καθώς έχουν καεί κατοικίες, ενώ ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή Λούμπα, έξω από τα Βίλια.
Στην περιοχή Κανδήλι έχει επικεντρωθεί τις τελευταίες ώρες η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων καθώς η πυρκαγιά μπαίνει στον οικισμό της Αγίας Σκέπης.
Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών αφήνουν πίσω 5 νεκρούς, εκατοντάδες σπίτια παραδομένα στις φλόγες και χιλιάδες στρέμματα καμένα.
Σήμερα οι άνεμοι πέφτουν, αν και τα Μέγαρα θα αντιμετωπίσουν σε αντίθεση με άλλες πυρόπληκτες περιοχές σταθερά βόρειους ανέμους τεσσάρων μποφόρ για όλο το διάστημα της ημέρας.
LIVE
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Νέο «112» σε Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα07:45:38
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Η φωτιά μπήκε στην Αγία Σκέπη07:36:34
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Κι επίσημα megafire η φωτιά στην Αττικοβοιωτία07:26:44
Τα δορυφορικά στοιχεία δείχνουν ότι το σύνολο της καμένης έκτασης σε Βοιωτία και Αττική ξεπέρασε από το πρώτο 48ωρο κατά πολύ τa 100.000 στρέμματα, οριστικοποιώντας ότι πρόκειται για μια, όπως αποκαλείται, megafire.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 12:05 της Κυριακής είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Βοιωτίας και περίπου 80.800 στρέμματα στην πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής (η οποία συνεχίζει να καίει ακόμη).
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Το «σημείο μηδέν» έδειξε τα αίτια της φωτιάς στην Βοιωτία07:08:48
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Καρέ-καρέ η τρομακτική σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων07:07:38
{https://exchange.glomex.com/video/v-dkemv43bh1lt?integrationId=40599y14juihe6ly}
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Βίντεο από Αλεποχώρι, η δραματική έκκληση κατοίκου07:04:57
{https://www.facebook.com/nikolizasnikolaos/videos/1349341336807883}
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Το τελευταίο 112 για την φωτιά της δυτικής Αττικής07:01:00
{https://x.com/112Greece/status/2084008235980226662}
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Αρνητικό ρεκόρ της Ελλάδα στις καμένες εκτάσεις06:55:08
Περισσότερα από 200.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων έχουν γίνει στάχτη μέσα στο 2026 στην Ελλάδα. Αρνητικό ρεκόρ της χώρας μας στον αριθμό των καμένων εκτάσεων.
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Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα06:21:30
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ οι αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά.
Ειδικότερα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4), προβλέπεται σήμερα στις εξής περιοχές:
Περιφέρεια Αττικής,
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας).
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Στις φλόγες το όρος Πατέρας, μάχη σε Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο – Νέο 112 για τέσσερις περιοχές στη Δ. Αττική06:20:38
Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία.
Tο ένα μέτωπο βρίσκεται προς την Αγία Παρασκευή, σε δασικό κομμάτι, ενώ το δεύτερο είναι προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου, όπου πρόκειται για ζώνη μίξης δασών – οικισμών, περιοχή δηλαδή με διάσπαρτες κατοικίες.
Χειροτερεύει η κατάσταση στο Κρύο Πηγάδι, όπου κάηκαν σπίτια, ενώ φλέγεται το όρος Πατέρα.