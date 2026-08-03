Καμιά αυτοκριτική, καμιά προσπάθεια να ερμηνεύσουν το παρελθόν τους μπας κι έχουν μέλλον. Αλλά η κοινωνία, που τους έστειλε σε μονοψήφια, δεν είναι Στουρνάρας να χαρίζει χρέη. Θυμάται τα κλέη τους. Και της χρωστούν πολλά...

Ότι το ΠΑΣΟΚ χρωστάει στις τράπεζες κοντά 600 εκατομμύρια ευρώ, είναι γεγονός. Όπως γεγονός είναι ότι για τα χρέη αυτά, όπως και για τα ακόμα μεγαλύτερα της ΝΔ, δεν ισχύουν τα δρακόντεια μέτρα που ισχύουν για τους άλλους δανειολήπτες. Πλειστηριασμοί και κατασχέσεις μέχρι τελικής εξόντωσης. Κι αυτό υπονομεύει, ό,τι και να πεις, την αξιοπιστία τους. Όταν ο Μητσοτάκης υπόσχεται νοικοκυρεμένη οικονομία και ο Ανδρουλάκης κοστολογημένα μέτρα, είναι εύλογο ο πολίτης τουλάχιστον να αμφιβάλλει. Κι ακόμα πιο εύλογο να βγάζει δυσάρεστα συμπεράσματα όταν βλέπει ότι οι τράπεζες δείχνουν τέτοια στοργή για χρέη συνολικά πάνω από ένα δις. Ενώ αν τους χρωστάς ένα χιλιάρικο σε τρώει το μαύρο φίδι.

Η ΝΔ διά του Άδωνι έχει ξεκαθαρίσει, ότι αφού με δικά μας λεφτά σώθηκαν οι τράπεζες, το χρέος της έχει σβηστεί. Κυνικοί, θεσμικοί και άσπιλοι αυτοί! Το χρέος κανενός άλλου βέβαια δεν έχει σβηστεί, αλλά γιατί να απασχολεί αυτό τον Μητσοτάκη; Το ΠΑΣΟΚ όμως εμφανίστηκε με τήβεννο εισαγγελέα: Ζητάει με ανακοίνωσή του τα ρέστα από τον Τσίπρα, απαντώντας σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ. Αυτός κάνει τα χατίρια στις τράπεζες, κατέστρεψε τους δανειολήπτες, χρηματοδοτεί το κόμμα του η διαπλοκή, να μας πει πού βρίσκει τα λεφτά. Και άλλα τέτοια εξίσου ψύχραιμα και αντικειμενικά. Για να καταλήξει στο σχεδόν επαναστατικό, ότι είναι απέναντι στον Μητσοτάκη της διαφθοράς, αλλά και στον Τσίπρα της διαπλοκής!

Βρε χρωστάς κοντά 600 εκατομμύρια. Θα μας πεις πώς το ξεχείλωσες τόσο; Γιατί σου χαρίζονται οι τραπεζίτες; Αν και πώς έχεις σκοπό να ξεχρεώσεις; Απάντηση: Είσαι διαπλεκόμενος! Καμιά αυτοκριτική, καμιά προσπάθεια να ερμηνεύσουν το παρελθόν τους μπας κι έχουν μέλλον. Αλλά η κοινωνία, που τους έστειλε σε μονοψήφια, δεν είναι Στουρνάρας να χαρίζει χρέη. Θυμάται τα κλέη τους. Και της χρωστούν πολλά. Γεγονός: Χρεοκόπησαν τη χώρα παρέα με τη Δεξιά. Γεγονός: Μας φόρτωσαν δύο ασήκωτα μνημόνια παρέα με τη Δεξιά. Γεγονός: Ενθρόνισαν ένα τραπεζίτη στο Μαξίμου παρέα με τη Δεξιά. Γεγονός: Κυβέρνησαν τα μαύρα χρόνια, παρέα με τη Δεξιά. Γεγονός: Τα έκαναν μούσκεμα παρέα με τη Δεξιά.

Ο Ανδρουλάκης που ζητάει λογαριασμό από άλλους, πού ήταν τότε; Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ της συγκυβέρνησης. Και πλήθος κοστολογημένοι πασόκοι πού είναι τώρα; Πρωτοκλασάτοι υπουργοί του Μητσοτάκη. Μια προοδευτική πλημμυρίδα ήταν το ΠΑΣΟΚ και κατάφεραν να απομείνουν κάτι φερτά υλικά. Και τα χρέη στις τράπεζες. Και τα χρέη στην κοινωνία. Και καταφεύγουν στο διμέτωπο -διαφθορά ο Μητσοτάκης, διαπλοκή ο Τσίπρας. Δεν εννοούν να καταλάβουν τι τους κόστισε η πολιτική εξαλλαγή και ο συνεταιρισμός με τη Δεξιά. Ούτε γιατί βλέπουν την πλάτη της ΕΛ.Α.Σ. Είχαν την ευκαιρία τους ως δοτή έστω αξιωματική αντιπολίτευση και δεν... Αλλά για όλα φταίει ο Τσίπρας! Ποτέ οι ίδιοι. Επιβεβαιώνουν έτσι την παλιά ειρωνεία: Θεέ μου φύλαγέ με από την κριτική, γιατί από την αυτοκριτική φυλάγομαι μόνος μου. Μπράβο και συνεχίστε, τι άλλο να τους πει κανείς…

(Ο Θανάσης Καρτερός είναι δημοσιογράφος- Το άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από την «Εφημερίδα των Συντακτών» του Σαββατοκύριακου)