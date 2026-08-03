Έως το απόγευμα της Κυριακής ο Ν. Ανδρουλάκης δεν είχε καν επικοινωνήσει με τα δυο κορυφαία στελέχη της Χαρ. Τρικούπη.

Είναι πράγματι εντυπωσιακό! Ο Παύλος Μαρινάκης με ανακοίνωσή του κάλυψε πλήρως τον Γιώργο Γεραπετρίτη σχετικά με το δημοσίευμα της «Εστίας» της Κυριακής για «Δείπνο Γεραπετρίτη-Διαμαντοπούλου για συγκυβέρνηση παραγραφής» σε σπίτι εκ των κορυφαίων επιχειρηματιών της χώρας.

Το ΠΑΣΟΚ αντιθέτως δεν κάλυψε τα στελέχη του (εκτός της πρώην Επιτρόπου στη συνάντηση σύμφωνα με το ρεπορτάζ ήταν και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης) με δική του ανακοίνωση. Απλώς φρόντισε μέσω του Γραφείου Τύπου προώθησε «προς ενημέρωση» τις ανακοινώσεις των δυο κορυφαίων στελεχών του, γεγονός που αν μη τι άλλο σημαίνει ότι υπάρχουν αμφιβολίες για το γεγονός!

Το θέμα, κατά τη γνώμη του υπογράφοντος, αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις καθώς αυτά που περιγράφει ο συνάδελφος Μανώλης Κοττάκης είναι επιβαρυντικά περισσότερο για το ΠΑΣΟΚ παρά για τη Νέα Δημοκρατία. Το δημοσίευμα αναφέρει συγκεκριμένα πως μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών και εξ απορρήτων του κ. Μητσοτάκη και της υπεύθυνης πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ «τέθηκαν στο τραπέζι σενάρια αμφισβήτησης Ανδρουλάκη το βράδυ της πρώτης εκλογικής αναμέτρησης και μετεκλογικής συνεργασίας του ΝΔ-ΠΑΣΟΚ»:! «Μύχιος πόθος του απειλούμενου από τα σκάνδαλα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη η απονομή χάριτος και οι περιγραφές των σκανδάλων, ειδικώς των υποκλοπών και των Τεμπών, η βαριά σκιά των οποίων απειλεί την ηγεσία του» αναφέρει χαρακτηριστικά η εφημερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο της!

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες από πρόσωπα που γνωρίζουν πολύ καλά τις κινήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ μέχρι το απόγευμα που γράφονται αυτές οι γραμμές ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε επικοινωνήσει ούτε καν τηλεφωνικά με την Άννα Διαμαντοπούλου και πιθανότατα και με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη!

Πιθανόν θα το πράξει σήμερα, αν και η έως τώρα συμπεριφορά της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ γεννά ερωτηματικά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των δυο κορυφαίων στελεχών της...