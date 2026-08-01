Το Μαξίμου συμπλέει με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που υπερβαίνει τα εσκαμμένα! -Πλάτες στον Μητσοτάκη από τη Χαριλάου Τρικούπη!

Έχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον η πρωτοφανής επίθεση του ΠΑΣΟΚ -με την προσωπική σφραγίδα του Νίκου Ανδρουλάκη- κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα οικονομικά -τάχα μου- της ΕΛ.Α.Σ.

Τι κρύβεται από πίσω;

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΘΕΣΗΣ: Είναι φανερό πως η όλη επίθεση του Ν. Ανδρουλάκη στον Αλ. Τσίπρα ξεκινά από το φόβο που έχει όχι απλώς για την τρίτη θέση που βρίσκεται στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ αλλά και για την διάχυτη ανησυχία που υπάρχει στη Χαριλάου Τρικούπη ότι με τα σημερινά δεδομένα η διαφορά με την ΕΛ.Α.Σ. από τον Σεπτέμβριο θα μεγαλώσει. Στόχος ουσιαστικά της επίθεσης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ είναι να ανακόψει τις εισροές ψηφοφόρων του κόμματός του προς την ΕΛ.Α.Σ. αλλά και πολλών μεσαίων στελεχών που έχουν πλησιάσει την Αμαλίας προκειμένου να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος.

Ο «ΜΟΝΟΜΕΤΩΠΟΣ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ...ΤΣΙΠΡΑ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης διεξήγαγε «μονομέτωπο» κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη για όσο διάστημα δεν είχε εμφανιστεί στο πολιτικό σκηνικό το νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε η ΕΛ.Α.Σ. ο «μονομέτωπος αγώνας» εξελίχτηκε σε «διμέτωπο» κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα. Και από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις έκαναν φανερό και στον πλέον δύσπιστο ότι η ΕΛ.Α.Σ. όχι απλώς είναι δεύτερο κόμμα αλλά και η διαφορά της με το ΠΑΣΟΚ μεγαλώνει, ο «διμέτωπος αγώνας» γίνεται και πάλι «διμέτωπος» αλλά αυτή τη φορά κατά της ΕΛ.Α.Σ. Όπως άλλωστε είπε και η Άννα Διαμαντοπούλου, που αυτή τη φορά έστω και μερικώς την στρατηγική της δείχνει να υιοθετεί η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, «εχθρός μας είναι ο Τσίπρας».

Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ: Τον Νίκο Ανδρουλάκη στην επίθεσή του κατά του Αλέξη Τσίπρα στηρίζει το Μαξίμου, που «αντεπιτίθεται» για τα οικονομικά της ΝΔ καθώς το χρέος της μαζί με το χρέος του ΠΑΣΟΚ προς τις τράπεζες ξεπερνάει πλέον το 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ! Το Μαξίμου, μάλιστα, χρησιμοποιεί τα ίδια ακριβώς «επιχειρήματα» με το ΠΑΣΟΚ κατά του Αλέξη Τσίπρα, αποφεύγοντας να πει κάτι ουσιαστικό για την «ταμπακιέρα», πώς δηλαδή δεν θα αυξάνονται κάθε έτος τα χρέη προς τις τράπεζες!

«ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ»: Στις συνεχείς ανακοινώσεις του κατά του πρώην πρωθυπουργού το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι «μπροστινός των συμφερόντων». Τα πράγματα είναι απλά. Ας ονομάσει τα συμφέροντα, που προφανώς έχουν ονοματεπώνυμο. Αλλιώς δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ «ΔΟΥΛΕΥΕΙ» ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ: Με τις συνεχείς επιθέσεις του κατά του Αλέξη Τσίπρα ο Νίκος Ανδρουλάκης μάλλον αυταπατάται αν πιστεύει ότι θα συμβάλλει ώστε το ΠΑΣΟΚ να αυξήσει τα ποσοστά του στις δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου. Αντικειμενικά δουλεύει για να μην απειλήσει η ΕΛ.Α.Σ. τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δείχνοντας μάλιστα πως δεν κατανοεί πως το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τον βασικό στόχο της ΝΔ, πως το Μαξίμου επιδιώκει ή να συγκυβερνήσει μαζί του ή να του πάρει σε δεύτερες εκλογές μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του αλλά και των στελεχών του. Αυτή είναι η αλήθεια.

Στο θέμα τα Παιχνίδια Εξουσίας θα επανέλθουν.