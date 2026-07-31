Η σφοδρότατη επίθεση της Χαριλάου Τρικούπη στον Αλέξη Τσίπρα!

Ιδιαίτερο και πολυεπίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σφοδρότατη επίθεση που επέλεξε να κάνει το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τα χρέη του πρώτου στις τράπεζες ύψους 565,14 εκ., προσαυξημένα δηλαδή κατά 60,7 εκατ. ευρώ από το προηγούμενο έτος.

Πολιτικά μιλώντας, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη με την έκταση και την πρωτοφανή επιθετικότητα της ανακοίνωσης επιβεβαίωσε πως έχει μπει στις μυλόπετρες ΝΔ και ΕΛΑΣ και τελεί υπό τον φόβο περαιτέρω συμπίεσης στον δρόμο για τις κάλπες.

Όσον αφορά πάντως στην ουσία των καταγγελιών του, το ΠΑΣΟΚ εγκάλεσε τον κ. Τσίπρα ούτε λίγο ούτε πολύ ως εκλεκτό της διαπλοκής και «χρηματοδοτούμενο με αδιευκρίνιστους πόρους», ταυτιζόμενο με την επιχειρηματολογία της ΝΔ. Επειδή οι καταγγελίες είναι εξαιρετικά σοβαρές, καλό θα είναι να τεθούν τόσο στη δημόσια σφαίρα - όσο και σε όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές - συγκεκριμένα στοιχεία για τόσο βαριές κατηγορίες.

Σε κάθε περίπτωση, αποτελεί θετικό βήμα για τη Χαριλάου Τρικούπη η στροφή στην ατζέντα της διαφάνειας, παρά τα 565,14 εκατ. που έχουν γράψει στο… χιόνι, δεδομένου ότι σύντομα θα κληθούν όλοι να βάλουν το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

Και ως γνωστόν, δεν είναι μόνο κάτι απίθανα προγράμματα ύψους 150 εκατ. που συμβασιοποίησε το ΤΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 στο παρά πέντε της λήξης του Ταμείου με ορίζοντα υλοποίησης… ένα και δύο μήνες, αλλά είναι και συνολικά γύρω στα 3 δισ. που έχουν περάσει μέσα από το ΤΕΕ που αποτέλεσε τον βασικό φορέα διενέργειας διαγωνισμών έργων του Δημοσίου με κοινοτικά κονδύλια, και το οποίο χαρακτηρίζεται από μία ιδιότυπη συγκυβέρνηση της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ - και μάλιστα με στενότατους συνεργάτες της ηγεσίας του.

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