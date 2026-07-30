Κάθε χρόνο αυξάνονται τα τραπεζικά δάνεια, κάθε χρόνο αυξάνονται οι τόκοι που καταβάλλονται στις τράπεζες και κάθε χρόνο καταγράφεται νέο έλλειμμα χρήσης.

Δέκα χρόνια ισολογισμών αποτυπώνουν μια σταθερή οικονομική πραγματικότητα για το ΠΑΣΟΚ, αντίστοιχη με αυτή της Νέας Δημοκρατίας που καταγράψαμε χθες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνονται χρόνο με τον χρόνο. Από περίπου 203 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, έφτασαν πλέον στα 559,8 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 357 εκατ. ευρώ μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με τους επίσημους ισολογισμούς.

Αύξηση των τραπεζικών χρεών κατά 40 εκατ. ευρώ τον χρόνο

Οι αριθμοί δεν αφήνουν περιθώρια διαφορετικής ανάγνωσης. Το μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών υποχρεώσεων του ΠΑΣΟΚ αφορά σε τραπεζικές οφειλές, οι οποίες αυξάνονται χωρίς εξαίρεση σε κάθε ισολογισμό της τελευταίας δεκαετίας.

Στο τέλος του 2016 τα τραπεζικά δάνεια του κόμματος ανέρχονταν σε περίπου 203 εκατ. ευρώ. Έναν χρόνο αργότερα είχαν φθάσει στα 225,9 εκατ. ευρώ, το 2018 στα 254,1 εκατ. ευρώ, το 2019 στα 284 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 318 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 356 εκατ. ευρώ, το 2022 στα 398 εκατ. ευρώ, το 2023 στα 445,8 εκατ. ευρώ, το 2024 στα 499,6 εκατ. ευρώ και στο τέλος του 2025 διαμορφώθηκαν στα 559,8 εκατ. ευρώ.

Μέσα σε μία δεκαετία οι τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 356,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν κατά 176%. Σε απόλυτους αριθμούς, το χρέος διογκωνόταν κατά μέσο όρο σχεδόν 40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο, χωρίς να καταγράφεται ούτε μία χρήση κατά την οποία να εμφανίζεται έστω και μικρή αποκλιμάκωση.

Οι τόκοι «φουσκώνουν» το χρέος

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική όταν εξετάσει κανείς τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης. Εκεί φαίνεται ότι κάθε χρόνο ένα τεράστιο μέρος των συνολικών δαπανών αφορά αποκλειστικά σε τόκους και τραπεζικά έξοδα.

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Το σχετικό κονδύλι αυξανόταν κάθε χρόνο, από 23,5 εκατ. ευρώ το 2016 στα 23,6 εκατ. ευρώ το 2017, στα 28,3 εκατ. ευρώ το 2018, στα 30,3 εκατ. ευρώ το 2019, στα 34,1 εκατ. ευρώ το 2020, στα 38,1 εκατ. ευρώ το 2021, στα 42,5 εκατ. ευρώ το 2022, στα 48,3 εκατ. ευρώ το 2023, στα 54,4 εκατ. ευρώ το 2024 και, τέλος, στα 61,3 εκατ. ευρώ το 2025.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαρκή ανοδική πορεία του χρηματοοικονομικού κόστους. Μέσα σε εννέα χρόνια οι ετήσιοι τόκοι αυξήθηκαν κατά περίπου 38 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχή διόγκωση του δανεισμού και τη δυσκολία περιορισμού των υποχρεώσεων.

Συνεχή ελλείμματα

Παράλληλα με τη διαρκή αύξηση του δανεισμού, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε ελλειμματικές χρήσεις σε όλους τους ισολογισμούς της περιόδου. Κάθε οικονομικό έτος έκλεινε με αρνητικό αποτέλεσμα, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη δύσκολη οικονομική εικόνα του κόμματος.

Το έλλειμμα χρήσης διαμορφώθηκε σε περίπου 24,1 εκατ. ευρώ το 2016, 23,4 εκατ. ευρώ το 2017, 28,7 εκατ. ευρώ το 2018, 30,6 εκατ. ευρώ το 2019, 34,7 εκατ. ευρώ το 2020, 38,7 εκατ. ευρώ το 2021, 43 εκατ. ευρώ το 2022, 48,3 εκατ. ευρώ το 2023, 54 εκατ. ευρώ το 2024 και ξεπέρασε τα 61 εκατ. ευρώ το 2025.

Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι το ετήσιο οικονομικό άνοιγμα του κόμματος διευρύνεται σταδιακά, καθώς μέσα σε μία δεκαετία το ετήσιο έλλειμμα υπερδιπλασιάστηκε.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του ΠΑΣΟΚ

Η ίδια τάση αποτυπώνεται και στο σύνολο των υποχρεώσεων του ΠΑΣΟΚ. Από 205,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 565,1 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025. Δηλαδή αυξήθηκαν κατά περίπου 359 εκατ. ευρώ μέσα σε μία δεκαετία.

Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η αύξηση των τραπεζικών δανείων δεν αποτελεί μια μεμονωμένη λογιστική μεταβολή, αλλά αποτυπώνεται συνολικά στην οικονομική εικόνα του κόμματος, καθώς οι τραπεζικές οφειλές αποτελούν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των συνολικών υποχρεώσεών του.

Απουσία σχεδίου αποπληρωμής

Οι δέκα επίσημοι ισολογισμοί του ΠΑΣΟΚ περιγράφουν μια σταθερή οικονομική πορεία: κάθε χρόνο αυξάνονται τα τραπεζικά δάνεια, κάθε χρόνο αυξάνονται οι τόκοι που καταβάλλονται στις τράπεζες και κάθε χρόνο καταγράφεται νέο έλλειμμα χρήσης. Όλο αυτό το διάστημα οι τραπεζικές υποχρεώσεις του κόμματος αυξήθηκαν κατά σχεδόν 357 εκατ. ευρώ, χωρίς να εμφανίζεται ούτε μία χρονιά αναστροφής της τάσης. Στο τέλος του 2025, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει τραπεζικό δανεισμό σχεδόν 560 εκατ. ευρώ, σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με εκείνον που κατέγραφε μία δεκαετία νωρίτερα.

Δέκα χρόνια συνεχούς διόγκωσης των υποχρεώσεων δημιουργούν πλέον εύλογα το ερώτημα αν έχει έρθει η ώρα να παρουσιαστεί ένα επίσημο, κοστολογημένο και συγκεκριμένο σχέδιο για τη σταδιακή απομείωση και αποπληρωμή αυτού του χρέους, ώστε να είναι σαφές με ποιον τρόπο το κόμμα σκοπεύει να αντιμετωπίσει μία οικονομική εκκρεμότητα που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2016 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2017 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2018 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2019 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2020 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2021 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2022 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2023 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2024 του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε ΕΔΩ τον ισολογισμό 2025 του ΠΑΣΟΚ.