Η καταβολή αφορά σε απασχοληθέντες συνταξιούχους, οφειλέτες ή μη του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέχρι 24 Ιουλίου 2026.

Καταβάλλεται την Τετάρτη η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ, τα οποία παρακρατήθηκαν από εργαζόμενους συνταξιούχους πέραν του προβλεπόμενου ανώτατου ετήσιου ορίου (πλαφόν).

Η καταβολή αφορά σε απασχοληθέντες συνταξιούχους, οφειλέτες ή μη του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας μέχρι 24 Ιουλίου 2026. Πρόκειται για συνολικά 491 δικαιούχους που θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν, με το ανώτατο ποσό επιστροφής να ανέρχεται σε 17.266,16 ευρώ, το οποίο θα πιστωθεί στους δηλωμένους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.



Για τους δικαιούχους που διατηρούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ, το επιστρεφόμενο ποσό αποδίδεται μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με τον αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό του αχρεωστήτως καταβληθέντος πόρου υπέρ e-ΕΦΚΑ (άρθρα 114 του ν.5078/2023 και 11 της Δ.15/Δ΄/14831/2024 ΚΥΑ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ συνεχίζουν την επεξεργασία των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από 25 Ιουλίου 2026 και μετά, προκειμένου τα δικαιούμενα ποσά να αποδοθούν στους δικαιούχους με την ίδια διαδικασία σε επόμενη καταβολή.

Η επιστροφή προκύπτει κατόπιν της μηχανογραφικής εκκαθάρισης των αιτήσεων που υπέβαλαν απασχολούμενοι συνταξιούχοι για τα έτη 2024 και 2025.