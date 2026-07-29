Στη δικογραφία περιλαμβάνονται οι γονείς του 17χρονου στη Μήλο για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη σύλληψη δυο ατόμων την Τετάρτη 29/7 στη Μήλο για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί του ΑΤ του νησιού. Τόσο ο 17χρονος όσο και ο 21χρονος συνελήφθησαν λίγο μετά την άφιξή τους στο νησί με πλοίο προερχόμενοι από Πειραιά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν 208,6 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 1,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα). Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.