Η ΕΛΑΣ αντιτάσσεται στο νόμο Λιβάνιου για την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών και αντιπροτείνει εκλογή τους με ποσοστό 50%+1 ψήφο και αν αυτό δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο γύρο, τότε να ακολουθεί και β' γύρος μεταξύ των δύο πρώτων.

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την τοπική αυτοδιοίκηση και συνολικά για τις αλλαγές που είναι απαραίτητες στις δομές του κράτους, το «Σχέδιο Αριστοτέλης»,παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, στέλνοντας το μήνυμα ότι η ΕΛΑΣ θα πορευτεί στον δρόμο προς τις κάλπες με ένα πλήρες πρόγραμμα και με θέσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, δείχνοντας προς τους πολίτες ότι υπάρχει εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, με τις μεγάλες τομές που προτείνει, αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό «όπλο» για τη Συμπαράταξη, που θα τη βοηθήσει οργανώσει τις δυνάμεις της σε έναν χώρο που ποτέ δεν υπήρξε προνομιακός για την κυβερνώσα Αριστερά.

«Τέλος» η αποκεντρωμένη διοίκηση, 100 ως 150 νέοι δήμοι και «Μητροπολιτικές» Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Από ένα κόμμα που υπάρχει ακριβώς δύο μήνες, είναι δύσκολο να απαιτεί κάποιος να έχει πλήρεις κυβερνητικές προτάσεις. Από την Αμαλίας, όμως, λένε ότι θέλουν να διαψεύσουν τους πάντες και μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να έχουν ολοκληρωμένη την πρόταση που θα εμφανίσουν στους πολίτες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το «Σχέδιο Αριστοτέλης» για την τοπική αυτοδιοίκηση, που όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, θα είναι η πρώτη πράξη της «Νέας Μεταπολίτευσης». «Το Σχέδιο μιας Νέας Αρχιτεκτονικής για τη διοικητική οργάνωση τη χώρας. Μιας νέας σχέσης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος, στις περιφέρειες, στους Δήμους και στους πολίτες. Μιας νέα ισορροπία ανάμεσα στην ευθύνη και την εξουσία», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Αρχικά, η πρώτη τομή θα είναι η ενίσχυση των περιφερειών, μέσω της κατάργησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, οι οποίες σύμφωνα με τον κ.Τσίπρα «λειτουργούν ως γραφειοκρατικό εμπόδιο ανάμεσα στην κεντρική διοίκηση και την αυτοδιοίκηση». Εκείνο το σημείο που κατά τα στελέχη της ΕΛΑΣ εγγυάται την ομαλή μετάβαση, είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι των φορέων που καταργούνται, θα περάσουν στις περιφέρειες.

Η δεύτερη μεγάλη τομή, είναι το σχέδιο για περισσότερους από εκατό νέους δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, οι οποίοι για τη Συμπαράταξη μπορούν και πρέπει να αποκτήσουν ξανά την αυτονομία τους. «Όχι από νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά γιατί αποτελεί προϋπόθεση για το μέλλον τους. Γιατί διαφορετικές περιοχές έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικές δυνατότητες», όπως σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

Με το «Σχέδιο Αριστοτέλης» ισχυρίζεται ότι θα διορθωθούν οι βίαιες και αναγκαστικές συνενώσεις του «Καλλικράτη» που αλλοίωσαν τη φυσική και ιστορική διοικητική διαίρεση της χώρας. «Οι Δήμοι με ιστορική ταυτότητα, ιδιαίτερη πολιτιστική ή αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και σημαντικό φυσικό ή περιβαλλοντικό κεφάλαιο, επανακτούν την αυτοδιοικητική τους αυτονομία», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Η τρίτη μεγάλη τομή, είναι η εφαρμογή της μητροπολιτικής διακυβέρνησης, που θα γίνει σταδιακά και με διαφοροποιημένη προσέγγιση, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε αστικού κέντρου. Ως πρώτο στάδιο, θεσμοθετείται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου το μέγεθος, η πολυπλοκότητα των αστικών λειτουργιών και τα υπερτοπικά προβλήματα καθιστούν αναγκαίο έναν ενιαίο μηχανισμό συντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού.

Τέταρτη τομή, είναι το νέο σύστημα εκλογικής διαδικασίας με την κατάργηση του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών. Για τα στελέχη της ΕΛΑΣ, πρόκειται για άλλο ένα εφεύρημα για να ενισχύσει την κομματοκρατία σε δήμους και περιφέρειες. «Αυτός ο νόμος δεν είχε τη συναίνεση κανενός συλλογικού οργάνου της αυτοδιοίκησης. Τα πραγματικά προβλήματα, κατά την άποψή μας, απαιτούν δημάρχους με αυξημένη πλειοψηφία. Το σύστημα των δύο γύρων που εφαρμόστηκε με μικροαλλαγές στη χώρα τα τελευταία 50 χρόνια λειτούργησε αποτελεσματικά.

Η πρότασή μας είναι λοιπόν, εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις, με ποσοστό 50%+1 ψήφο και αν αυτό δεν επιτυγχάνεται στον πρώτο γύρο, τότε να ακολουθεί και β' γύρος μεταξύ των δύο πρώτων», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Ικανοποίηση για εκδήλωση και παρουσίες

Όταν στα τέλη Ιουλίου συγκεντρώνονται, σχεδόν, 500 άνθρωποι - πολλοί εκ των οποίων προέρχονταν από τον χώρο της αυτοδιοίκησης- για να ακούσουν τις θέσεις ενός κόμματος για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, τότε έχει γίνει αντικειμενικά μια καλή προετοιμασία από τους ανθρώπους που ανέλαβαν την εκδήλωση.

Επομένως, είναι δεδομένο ότι στην ΕΛΑΣ επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση για την επιτυχία της εκδήλωσης, αλλά και για τις διακομματικές παρουσίες σημαντικών αυτοδιοικητικών της χώρας, όπως οι δήμαρχοι Αθηναίων και Πειραιά, Χάρης Δούκας και Γιάννης Μώραλης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο πρώην αντιδήμαρχος Αθηναίων, Χρήστος Τεντόμας, ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, ο δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, ο δήμαρχος Καλλιθέας, Κώστας Ασκούνης, ο δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Γιώργος Κουτελάκης, ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Χρήστος Βρεττάκος, ο δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, ο δήμαρχος Σπάτων, Δημήτρης Μάρκου και Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης.