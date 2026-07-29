Το ΑΣΕΠ αναθέτει στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ την ανάπτυξη νέου Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού για τον πανελλήνιο διαγωνισμό, σε ψηφιακή προσαρμοσμένη μορφή (CAT). Τι αλλάζει για τους υποψηφίους, πώς θα εξετάζονται δεξιότητες κατανόησης κειμένου και 10 πρωτότυπες ασκήσεις για να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας.

Το ΑΣΕΠ προχώρησε σε νέα προγραμματική συμφωνία με το Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ (ΑΔΑ: Ψ4Υ6Η6-58Ψ) για την ανάπτυξη ενός Τεστ Λεκτικού Συλλογισμού, το οποίο θα ενταχθεί στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Το τεστ αυτό θα έχει τη μορφή Υπολογιστικού Συστήματος Προσαρμοσμένης Αξιολόγησης (CAT) δηλαδή προσαρμόζεται δυναμικά στο επίπεδο του εξεταζόμενου. Κάθε στοιχείο (testlet) θα αποτελείται από ένα απόσπασμα κειμένου γενικού ενδιαφέροντος, ακολουθούμενο από 4 δηλώσεις που ο υποψήφιος κρίνει ως «Σωστή», «Λάθος» ή «Δεν μπορεί να απαντηθεί», αποκλειστικά βάσει του κειμένου, χωρίς εξωτερικές γνώσεις.

Το τεστ Λεκτικού Συλλογισμού θα δημιουργηθεί σε 4 φάσεις : α) δύο ειδικοί (SMEs) θα δημιουργήσουν συνολικά περίπου 480 στοιχεία (120-140 testlets), β) πέντε κριτές θα αξιολογήσουν την καταλληλότητα/σαφήνεια (μέσω Aiken’s V), μένοντας περίπου 100 testlets, γ) θα φτιαχτεί μια «μητρική εκδοχή» (15 testlets) που θα χορηγηθεί σε 250-300 άτομα, με ανάλυση IRT για να εντοπιστούν 3 «κοινά στοιχεία- άγκυρες» και δ) θα δημιουργηθούν 10 εναλλακτικές εκδοχές (καθεμία με 10 νέα testlets + τα 3 κοινά), θα χορηγηθούν σε άλλα 250-300 άτομα η καθεμία, και όλα τα στοιχεία θα ενωθούν σε μια τελική τράπεζα στοιχείων (item bank) για τη χορήγηση σε CAT μορφή.

Σημειώνεται ρητά ότι το τεστ δεν επαρκεί μόνο του για τη συνολική αξιολόγηση καταλληλότητας αλλά πρέπει να λειτουργεί ως μέρος ευρύτερου συστήματος επιλογής, μαζί με άλλους παράγοντες (προσωπικότητα, εμπειρία, ειδικές γνώσεις). Το τεστ Λεκτικού Συλλογισμού θα ενταχθεί στη δοκιμασία μέτρησης δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (σκέλος β του διαγωνισμού) μαζί με τα Situational Judgment Test που είχαν αναπτυχθεί στην προηγούμενη σύμβαση 2022-2023 και όχι στο σκέλος α (εξέταση γνώσεων από τράπεζα θεμάτων). Η σύμβαση δεν διευκρινίζει τον ακριβή τρόπο αλληλεπίδρασης στην οθόνη (αν θα είναι «σύρε» drag and drop, click σε κουμπιά, ή κάτι άλλο), αυτό είναι σχεδιαστική/τεχνική λεπτομέρεια της πλατφόρμας υλοποίησης.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η μεθοδολογία (testlet, IRT, CAT) είναι εμπνευσμένη από διεθνή πρότυπα του κλάδου π.χ. EPSO που χρησιμοποιούν παρόμοιες λογικές, αλλά η ίδια η τράπεζα ερωτήσεων θα είναι πρωτότυπη, φτιαγμένη από ακαδημαϊκούς ψυχομέτρες του ΕΚΠΑ ειδικά για το ΑΣΕΠ, όχι αγορασμένο ή αδειοδοτημένο περιεχόμενο τρίτης εταιρείας. Η εν λόγω σύμβαση περιορίζει ρητά την πρόσβαση στο σύνολο των items μόνο στον ΕΥ και στα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (ΑΣΕΠ + ΕΚΠΑ).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Με βάση τη λογική του συγκεκριμένου τεστ (σωστό/λάθος/δεν μπορεί να απαντηθεί), αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέχει ένας υποψήφιος:

1. Να απαντά με βάσει του κειμένου, ποτέ βάσει γενικών γνώσεων

Ακόμα κι αν μια δήλωση είναι αντικειμενικά αληθής στην πραγματικότητα, αν δεν προκύπτει από το συγκεκριμένο απόσπασμα, η σωστή απάντηση είναι «δεν μπορεί να απαντηθεί», όχι «σωστό». Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη παγίδα.

2. Να διακρίνει «λάθος» από «δεν μπορεί να απαντηθεί»

Πολλοί υποψήφιοι μπερδεύουν το δεύτερο με το πρώτο. «Λάθος» σημαίνει ότι το κείμενο αναφέρει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη δήλωση ενώ «Δεν μπορεί να απαντηθεί» σημαίνει ότι το κείμενο απλώς δεν δίνει αρκετά στοιχεία, η δήλωση μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής δεν γνωρίζουμε.

3. Να προσέχει τους απόλυτους ποσοδείκτες

Λέξεις όπως «όλα», «κανένα», «πάντα», «αποκλειστικά», «μόνο» συχνά κάνουν μια δήλωση Λάθος, ακόμη και αν το κείμενο υποστηρίζει κάτι παρόμοιο αλλά με μερική ή υπό όρους ισχύ.

4. Να μη μπερδεύει συσχέτιση με αιτιότητα

Αν το κείμενο λέει ότι δύο πράγματα συνδέονται ή συνέβησαν μαζί, αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι το ένα προκάλεσε το άλλο, παρά μόνο αν το κείμενο το δηλώνει ρητά.

5. Να προσέχει τις διπλές αρνήσεις και τους όρους «παγίδες»

Φράσεις όπως «δεν αποκλείεται», «δεν σημαίνει απαραίτητα», «δεν διευκρινίζεται» απαιτούν προσεκτική ανάγνωση, συχνά αντιστρέφουν το νόημα μιας πρότασης.

6. Να διαχειρίζεται σωστά τον χρόνο

Επειδή θα είναι CAΤ (προσαρμοσμένη δυσκολία), κάθε ερώτηση μετράει περισσότερο από ότι σε ένα σταθερό τεστ, δεν συμφέρει να μαντεύει βιαστικά στην αρχή, γιατί λάθος απαντήσεις, στην αρχή μπορεί να οδηγήσουν σε ευκολότερα (άρα χαμηλότερα βαθμολογούμενα) επόμενα στοιχεία./p>

7. Να μην «γεμίζει» τα κενά του κειμένου με τη δική του λογική

Ακόμη κι όταν μια δήλωση φαίνεται λογική συνέχεια όσων λέει το κείμενο, αν δεν προκύπτει άμεσα ή αναγκαστικά από αυτό, δεν πρέπει να κριθεί ως Σωστή. Ο υποψήφιος πρέπει να αντισταθεί στον πειρασμό να «ολοκληρώσει» νοερά μια σκέψη που το κείμενο αφήνει ανοιχτή.

Τέλος, στο λεκτικό συλλογισμό κάθε μία από τις 4 δηλώσεις κρίνεται ανεξάρτητα ως προς το ίδιο κείμενο, δεν είναι «διάλεξε τη σωστή από τις τέσσερις». Άρα, μπορεί κάλλιστα να έχει 2 ή και 3 δηλώσεις «σωστό» μέσα στο ίδιο testlet, αν το κείμενο πράγματι τις επιβεβαιώνει όλες, μπορεί να μην υπάρχει καμία «δεν μπορεί να απαντηθεί» σε ένα testlet, αν όλες οι δηλώσεις επιβεβαιώνονται είτε αντικρούονται ρητά από το κείμενο ενώ τέλος, θα μπορούσε ένα testlet να έχει και τις 4 δηλώσεις Λάθος ή οποιονδήποτε άλλο συνδυασμό.

Στη συνέχεια σας παρουσιάζουμε 10 πρωτότυπες ερωτήσεις, φτιαγμένες στη λογικού αυτού του νέου τύπου δοκιμασίας, ώστε να εξοικειωθείτε με τον τρόπο σκέψης που θα χρειαστεί. Το τεστ μετρά Λεκτικό Συλλογισμό (Verbal Reasoning) με τη μεθοδολογία «Σωστό/Λάθος/Δεν μπορεί να απαντηθεί» (True/False/Cannot Say) και ο κάθε υποψήφιος καλείται να κρίνει κάθε δήλωση αποκλειστικά με βάση όσα δηλώνονται ρητά ή συνάγονται λογικά από το κείμενο, όχι με βάση γενικές γνώσεις, προσωπικές πεποιθήσεις ή «λογικές» υποθέσεις που το κείμενο δεν τεκμηριώνει.

Ερώτηση 1η

Μια πρόσφατη μελέτη σε ευρωπαϊκές πόλεις έδειξε ότι η αύξηση των ποδηλατοδρόμων συνοδεύτηκε από μείωση των τροχαίων ατυχημάτων σε κεντρικούς δρόμους. Οι ερευνητές σημειώνουν πάντως ότι η μείωση δεν παρατηρήθηκε με τον ίδιο ρυθμό σε όλες τις πόλεις που συμμετείχαν στη μελέτη, και αποδίδουν τη διαφοροποίηση σε παράγοντες όπως η πυκνότητα κυκλοφορίας και η ποιότητα του φωτισμού. Η μελέτη δεν εξέτασε την επίδραση των ποδηλατοδρόμων στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε όλες τις πόλεις της μελέτης παρατηρήθηκε η ίδια μείωση ατυχημάτων Η ποιότητα του φωτισμού αναφέρεται ως πιθανός παράγοντας διαφοροποίησης Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ποδηλατοδρόμοι μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση Η πυκνότητα κυκλοφορίας δεν επηρεάζει καθόλου τα αποτελέσματα της μελέτης

Ερώτηση 2η

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη διάγνωση ιατρικών εικόνων έχει αυξηθεί σημαντικά την τελευταία δεκαετία. Ερευνητές αναφέρουν ότι τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν υψηλή ακρίβεια σε συγκεκριμένους τύπους εξετάσεων, όμως η απόδοσή τους μειώνεται όταν τα δεδομένα εκπαίδευσης δεν αντιπροσωπεύουν επαρκώς την ποικιλομορφία του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτό, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι τα συστήματα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι υποκαταστατικά προς την κρίση του γιατρού.

Η ακρίβεια των συστημάτων ΤΝ είναι σταθερή ανεξαρτήτως των δεδομένων εκπαίδευσης Το κείμενο υποστηρίζει ότι η ΤΝ πρέπει να αντικαταστήσει πλήρως τον γιατρό Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν τη συμπληρωματική χρήση προτιμότερη Η μελέτη αναφέρει ποιοι τύποι εξετάσεων έχουν τη χαμηλότερη ακρίβεια

Ερώτηση 3η;

Ο θεσμός της τηλεργασίας στον δημόσιο τομέα επεκτάθηκε σταδιακά μετά το 2020, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Έρευνες σε φορείς που την εφάρμοσαν δείχνουν βελτίωση σε δείκτες ικανοποίησης προσωπικού, ενώ παράλληλα καταγράφηκαν δυσκολίες στον συντονισμού ομάδων που εργάζονται σε διαφορετικά ωράρια. Δεν προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία αν η παραγωγικότητα αυξήθηκε τελικά σε όλους τους φορείς που υιοθέτησαν το μέτρο.

Η τηλεργασία στον δημόσιο τομέα εφαρμόστηκε σταδιακά μετά το 2020 Σε όλους τους φορείς που εφάρμοσαν τηλεργασία αυξήθηκε τελικά η παραγωγικότητα Ο συντονισμός ομάδων με διαφορετικά ωράρια αναφέρεται ως πρόσκληση Η ικανοποίηση του προσωπικού μειώθηκε σε όλους τους φορείς

Ερώτηση 4η

Σε αντίθεση με ότι πιστευόταν παλαιότερα, νεότερες γεωλογικές έρευνες δείχνουν ότι ορισμένα σεισμικά ρήγματα μπορούν να παραμείνουν αδρανή για εκατοντάδες χρόνια και στη συνέχεια να ενεργοποιηθούν ξαφνικά, χωρίς προειδοποιητικά σημάδια αναγνωρίσιμα με τη σημερινή τεχνολογία. Οι ερευνητές τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η πρόβλεψη σεισμών είναι αδύνατη εν γένει, αλλά ότι απαιτούνται διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με τον τύπο του ρήγματος.

Όλα τα ρήγματα ενεργοποιούνται χωρίς κανένα προειδοποιητικό σημάδι Η σημερινή τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια σε κάθε τύπο ρήγματος Το κείμενο υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη σεισμών είναι εν γένει αδύνατη Διαφορετικοί τύποι ρηγμάτων ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης

Ερώτηση 5η

Η κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων έχει συνδεθεί σε επιδημιολογικές μελέτες με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Οι συγγραφείς μιας πρόσφατης ανασκόπησης προειδοποιούν ότι η συσχέτιση αυτή δεν αποδεικνύει άμεση αιτιώδη σχέση, καθώς οι συμμετέχοντες με υψηλή κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων παρουσίαζαν συχνά και άλλες συνήθειες, όπως χαμηλότερη σωματική δραστηριότητα. Προτείνουν περαιτέρω έρευνα με αυστηρότερο σχεδιασμό για τη διερεύνηση της αιτιότητας.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν άμεσα καρδιαγγειακές παθήσεις Η χαμηλότερη σωματική δραστηριότητα αναφέρεται ως πιθανός συγχυτικός παράγοντας Οι συγγραφείς θεωρούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα Η ανασκόπηση προσδιορίζει τον ακριβή βαθμό αυξημένου κινδύνου

Ερώτηση 6η

Η ψηφιοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών στην Ελλάδα έχει μειώσει τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης πολιτών σε αρκετές διαδικασίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Ωστόσο, τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό χρήσης των ψηφιακών υπηρεσιών παραμένει χαμηλότερο σε πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, γεγονός που οι αναλυτές αποδίδουν εν μέρει σε περιορισμένη εξοικείωση με την τεχνολογία, χωρίς όμως να αποκλείουν άλλους παράγοντες που δεν διερευνήθηκαν στην έρευνα αυτή.

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες χωρίς εξαίρεση Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο τις ψηφιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία Οι αναλυτές αποκλείουν την ύπαρξη άλλων παραγόντων πέρα από την εξοικείωση με την τεχνολογία Η έρευνα διερεύνησε όλους τους πιθανούς παράγοντες χαμηλής χρήσης

Ερώτηση 7η

Ένα νέο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόστηκε πιλοτικά σε ορισμένους δήμους οδήγησε σε αύξηση της ανακύκλωσης, όμως το κόστος εγκατάστασης αποδείχθηκε υψηλότερο από το αρχικά προϋπολογισμένο. Οι υπεύθυνοι του προγράμματος εκτιμούν ότι το κόστος θα μειωθεί με την κλιμάκωση της εφαρμογής σε περισσότερους δήμους, χωρίς ωστόσο να παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτή την εκτίμηση.

Το κόστος εγκατάστασης ήταν χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο Η εκτίμηση για μείωση του κόστους τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία στο κείμενο Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε ήδη σε όλους τους δήμους της χώρας Η ανακύκλωση αυξήθηκε στους δήμους όπου εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα

Ερώτηση 8η

Οι ειδικοί σε θέματα απασχόλησης παρατηρούν ότι η ζήτηση για δεξιότητες σχετικές με την ανάλυση δεδομένων αυξάνεται σε πολλούς κλάδους, όχι μόνο στον τεχνολογικό. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η αύξηση αυτή δεν αντισταθμίζεται πάντα από αντίστοιχη αύξηση των θέσεων κατάρτισης, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σε ορισμένες περιοχές χάσμα δεξιοτήτων. Δεν διευκρινίζεται στο κείμενο ποιοι κλάδοι επηρεάζονται περισσότερο από το χάσμα αυτό.

Η ζήτηση για δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στον τεχνολογικό κλάδο Σε κάθε περιοχή η αύξηση της ζήτησης αντισταθμίζεται από αντίστοιχη αύξηση κατάρτισης Το κείμενο προσδιορίζει τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από το χάσμα δεξιοτήτων Σε ορισμένες περιοχές δημιουργείται χάσμα δεξιοτήτων

Ερώτηση 9η

Η αποκατάσταση παλαιών κτιρίων στα ιστορικά κέντρα πόλεων συχνά αντιμετωπίζει την ένταση μεταξύ διατήρησης της αρχιτεκτονικής ταυτότητας και ανάγκης για ενεργειακή αναβάθμιση. Ορισμένοι ειδικοί προτείνουν λύσεις που συνδυάζουν παραδοσιακά υλικά με σύγχρονες τεχνικές μόνωσης, ενώ άλλοι θεωρούν ότι οι λύσεις αυτές δεν είναι εφαρμόσιμες σε κάθε τύπο κτιρίου, χωρίς όμως να προτείνουν εναλλακτική προσέγγιση στο απόσπασμα αυτό.

Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ως προς την καταλληλότητα των προτεινόμενων λύσεων Στο κείμενο προτείνεται συγκεκριμένη εναλλακτική λύση από τους ειδικούς που διαφωνούν Υπάρχει ένταση μεταξύ διατήρησης ταυτότητας και ενεργειακής αναβάθμισης Οι προτεινόμενες λύσεις είναι εφαρμόσιμες σε κάθε τύπο κτιρίου, σύμφωνα με το κείμενο

Ερώτηση 10η

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν σημαντικά την τελευταία πενταετία, γεγονός που αποδίδεται εν μέρει σε ρυθμιστικά κίνητρα και εν μέρει στη μείωση του κόστους της τεχνολογίας. Η ανάλυση σημειώνει ωστόσο ότι η αύξηση αυτή δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη επέκταση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, γεγονός που δημιουργεί καθυστερήσεις στη σύνδεση νέων έργων. Δεν αναφέρεται αν οι καθυστερήσεις αυτές αφορούν εξίσου όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.

Η αύξηση των επενδύσεων οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση του κόστους Τα δίκτυα μεταφοράς επεκτάθηκαν με τον ίδιο ρυθμό με τις επενδύσεις Οι καθυστερήσεις σύνδεσης αφορούν εξίσου όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ Οι καθυστερήσεις στη σύνδεση νέων έργων συνδέονται με ανεπαρκή επέκταση δικτύων

Απάντηση 1η

Σε όλες τις πόλεις της μελέτης παρατηρήθηκε η ίδια μείωση ατυχημάτων (λάθος) Η ποιότητα του φωτισμού αναφέρεται ως πιθανός παράγοντας διαφοροποίησης (σωστό) Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι ποδηλατοδρόμοι μειώνουν την ατμοσφαιρική ρύπανση (δεν μπορεί να απαντηθεί) Η πυκνότητα κυκλοφορίας δεν επηρεάζει καθόλου τα αποτελέσματα της μελέτης (λάθος)

Απάντηση2η

Η ακρίβεια των συστημάτων ΤΝ είναι σταθερή ανεξαρτήτως των δεδομένων εκπαίδευσης (λάθος) Το κείμενο υποστηρίζει ότι η ΤΝ πρέπει να αντικαταστήσει πλήρως τον γιατρό (λάθος) Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν τη συμπληρωματική χρήση προτιμότερη (σωστό) Η μελέτη αναφέρει ποιοι τύποι εξετάσεων έχουν τη χαμηλότερη ακρίβεια (δεν μπορεί να απαντηθεί)

Απάντηση 3η

Η τηλεργασία στον δημόσιο τομέα εφαρμόστηκε σταδιακά μετά το 2020 (σωστό) Σε όλους τους φορείς που εφάρμοσαν τηλεργασία αυξήθηκε τελικά η παραγωγικότητα (δεν μπορεί να απαντηθεί) Ο συντονισμός ομάδων με διαφορετικά ωράρια αναφέρεται ως πρόσκληση (σωστό) Η ικανοποίηση του προσωπικού μειώθηκε σε όλους τους φορείς (λάθος)

Απάντηση 4η

Όλα τα ρήγματα ενεργοποιούνται χωρίς κανένα προειδοποιητικό σημάδι (λάθος) Η σημερινή τεχνολογία μπορεί να αναγνωρίσει σημάδια σε κάθε τύπο ρήγματος (λάθος) Το κείμενο υποστηρίζει ότι η πρόβλεψη σεισμών είναι εν γένει αδύνατη (λάθος) Διαφορετικοί τύποι ρηγμάτων ενδέχεται να απαιτούν διαφορετικά μοντέλα πρόβλεψης (σωστό)

Απάντηση 5η

Η μελέτη αποδεικνύει ότι τα επεξεργασμένα τρόφιμα προκαλούν άμεσα καρδιαγγειακές παθήσεις (λάθος) Η χαμηλότερη σωματική δραστηριότητα αναφέρεται ως πιθανός συγχυτικός παράγοντας (σωστό) Οι συγγραφείς θεωρούν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα (σωστό) Η ανασκόπηση προσδιορίζει τον ακριβή βαθμό αυξημένου κινδύνου (δεν μπορεί να απαντηθεί)

Απάντηση 6η

Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε σε όλες τις δημόσιες διαδικασίες χωρίς εξαίρεση (δεν μπορεί να απαντηθεί) Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πολίτες χρησιμοποιούν λιγότερο τις ψηφιακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τα στοιχεία (σωστό) Οι αναλυτές αποκλείουν την ύπαρξη άλλων παραγόντων πέρα από την εξοικείωση με την τεχνολογία (λάθος) Η έρευνα διερεύνησε όλους τους πιθανούς παράγοντες χαμηλής χρήσης (λάθος)

Απάντηση 7η

Το κόστος εγκατάστασης ήταν χαμηλότερο από το προϋπολογισμένο (λάθος) Η εκτίμηση για μείωση του κόστους τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία στο κείμενο (λάθος) Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε ήδη σε όλους τους δήμους της χώρας (δεν μπορεί να απαντηθεί) Η ανακύκλωση αυξήθηκε στους δήμους όπου εφαρμόστηκε το πιλοτικό πρόγραμμα (σωστό)

Απάντηση 8η

Η ζήτηση για δεξιότητες ανάλυσης δεδομένων περιορίζεται αποκλειστικά στον τεχνολογικό κλάδο (λάθος) Σε κάθε περιοχή η αύξηση της ζήτησης αντισταθμίζεται από αντίστοιχη αύξηση κατάρτισης (λάθος) Το κείμενο προσδιορίζει τους κλάδους που πλήττονται περισσότερο από το χάσμα δεξιοτήτων (λάθος) Σε ορισμένες περιοχές δημιουργείται χάσμα δεξιοτήτων (σωστό)

Απάντηση 9η

Όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ως προς την καταλληλότητα των προτεινόμενων λύσεων (λάθος) Στο κείμενο προτείνεται συγκεκριμένη εναλλακτική λύση από τους ειδικούς που διαφωνούν (δεν μπορεί να απαντηθεί) Υπάρχει ένταση μεταξύ διατήρησης ταυτότητας και ενεργειακής αναβάθμισης (σωστό) Οι προτεινόμενες λύσεις είναι εφαρμόσιμες σε κάθε τύπο κτιρίου, σύμφωνα με το κείμενο (λάθος)

Απάντηση 10η