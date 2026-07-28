Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ επιχειρεί να καταρρίψει το σενάριο της αυτοάμυνας που προβάλλει ο δράστης.

Σε θρίλερ εξελίσσεται τα τελευταία 24ωρα η φονική επίθεση στην Άνω Σύρο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό μιας γυναίκας που εισέβαλε το απόγευμα της Πέμπτης στο σπίτι ζευγαριού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 41χρονη μετέβη γύρω στις 17:20 σε συγκεκριμένο σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κρατώντας στο χέρι ένα μαχαίρι. Αφού χτύπησε το κουδούνι, μπήκε στο σπίτι, από όπου και εξήλθε μόλις επτά δευτερόλεπτα μετά τρέχοντας.

Στα καρέ που εξασφάλισε η Κοινή Γνώμη, καταγράφεται η γυναίκα να σκύβει να πάρει το σακίδιο που είχε αφήσει έξω από το σπίτι (, ενώ καταδιώκεται από τον άνδρα που πετάει προς το μέρος της μια καρέκλα. Ακολουθεί από πίσω η γυναίκα που φέρεται να ήταν και ο αρχικός στόχος της 41χρονης.

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«Εκτός σπιτιού η επίθεση με μαχαίρι»

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από κακώσεις θώρακα που προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο. Με άλλα λόγια, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε ένα καίριο και θανατηφόρο χτύπημα, το οποίο της τρύπησε τον πνεύμονα.

Αυτό που υποστηρίζει τώρα η οικογένεια του θύματος, είναι πως το μαχαίρωμα έλαβε χώρα εκτός της οικίας του 41χρονου.

Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Μαρίας Καζαντζάκη, και μετά το οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας, αναφέρεται πως ο 41χρονος «είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν».

Ο παραπάνω ισχυρισμός ανατρέπει, όπως είναι φυσικό, τα μέχρι τώρα δεδομένα, καθώς στις απολογίες τους, τόσο ο 41χρονος, όσο και η 31χρονη ισχυρίστηκαν πως η επίθεση με το μαχαίρι έγινε εντός της οικίας τους και σε κατάσταση άμυνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της οικογένειας

“Η οικογένεια του θύματος, μετά την αξιολόγηση του οπτικοακουστικού υλικού που βρίσκεται στη δικογραφία και διέρρευσε προ ολίγων ωρών στον Τύπο, διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από το λόγο που η θανούσα μετέβη στην κατοικία των φερομένων δραστών, ο χρόνος που παρέμεινε εντός αυτής ήταν απειροελάχιστος (μόνο ακριβώς επτά (7) δευτερόλεπτα).

Κατά την κοινή λογική, μέσα σε αυτά τα επτά (7) δευτερόλεπτα, κάποιος που αιφνιδιάζεται δεν προλαβαίνει να κάνει όλες τις υποτιθέμενες αμυντικές κινήσεις που φέρεται να έκανε ο φερόμενος δράστης.

Στο ίδιο βίντεο, φαίνεται ξεκάθαρα η θανούσα να βγαίνει από την κατοικία των κατηγορουμένων ταχύτατα και πολύ ευέλικτα, να σκύβει άνετα και να αρπάζει το σακίδιο της με το δεξί της χέρι (από την πλευρά δηλαδή που επήλθε το θανατηφόρο χτύπημα), με ιδιαίτερα ευκίνητες και γρήγορες κινήσεις, να κατεβαίνει τα σκαλάκια της αυλής δύο – δύο, κάνοντας σπριντ, χωρίς να δείχνει το παραμικρό ίχνος ενόχλησης, πόνου ή τραυματισμού

Απορίας άξιο είναι πώς καταφέρνει αυτές τις κινήσεις, εάν το χτύπημα επήλθε εντός της οικίας.

Μέχρι λοιπόν του σημείου που απομακρύνεται από την κατοικία των κατηγορουμένων, καταδιωκόμενη από το φερόμενο δράστη, δε δείχνει σε κανένα σημείο και με κανένα τρόπο να είναι τραυματισμένη.

Αντίθετα, στο οπτικοακουστικό υλικό διαπιστώνεται ότι εκείνος, αντί να φοβηθεί την υποτιθέμενη εισβολέα, με θάρρος και αυτοπεποίθηση τρέχει ξωπίσω της, της εκσφενδονίζει καρέκλα με ορμή, την οποία πιθανότατα η θανούσα καταφέρνει να αποφύγει, καθώς αυτή έγινε κομμάτια πέφτοντας σε τοίχο (ενώ σε περίπτωση που την πετύχαινε, το σώμα της θα είχε αποτρέψει το διαμελισμό της) και συνεχίζει να την καταδιώκει, κινούμενος ταχύτατα, κρατώντας καθαρά στο χέρι του μαχαίρι (πράσινου χρώματος).

Είναι λοιπόν πολύ πιθανότερο, καταδιώκοντάς την με αυτό το μαχαίρι και ενώ δεν βρίσκεται πια σε άμυνα, αλλά της επιτίθεται εκείνος, να της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα με αυτό εκτός της κατοικίας, πενήντα με εβδομήντα μέτρα από αυτήν.

Ένα τέτοιο χτύπημα σε καμία περίπτωση δεν είναι αμυντικό, αλλά άκρως επιθετικό, που κατέληξε, όπως αποδείχτηκε, δυστυχώς θανατηφόρο. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση ο θάνατός της οφείλεται «σε κακώσεις θώρακα από νήσον και τέμνον όργανο». Η έκθεση εκτιμά ότι η μαχαιριά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα που της στέρησε τη ζωή, καθώς προκάλεσε διάτρηση στον πνεύμονα.

Η οικογένεια της θανούσης αναζητά δικαίωση για την άδικη απώλεια της μονάκριβης κόρης τους και έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη ότι αυτή θα αποδοθεί».