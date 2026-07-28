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Δεν σταμάτησε στο σήμα ελέγχου των αστυνομικών.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, έπειτα από καταδίωξη, γνωστός τράπερ - γιος ηθοποιού, καθώς δεν σταμάτησε στο σήμα ελέγχου που του έκαναν αστυνομικοί στη Νέα Σμύρνη.

Ο 21χρονος, κινούμενος με μηχανάκι επί της οδού Αιγαίου δεν σταμάτησε σε σήματα των αστυνομικών και έτσι ακολούθησε καταδίωξη. Ο νεαρός ανέπτυξε ταχύτητα και τελικά στη συμβολή της Αιγαίου με την οδό Δαρδανελίων παράτησε το μηχανάκι και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Οι αστυνομικοί που τον καταδίωξαν κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον συλλάβουν. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα κατσαβίδι.

Μετήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Σμύρνης, όπου σχηματίστηκε δικογραφία κι αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.