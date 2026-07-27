Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να συλλάβουν τον έναν από τους δύο φερόμενους δράστες, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία στο Κιλκίς μετά από επεισοδιακή επιχείρηση για τη σύλληψη δύο ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος 50χρονου κατοίκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Σεβαστό Κιλκίς, όταν οι δύο άνδρες φέρεται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον 50χρονο, προσποιούμενοι ότι είναι υπάλληλοι και ζητώντας του να παραδώσει χρήματα, λίρες και κοσμήματα, με το πρόσχημα ότι εκκρεμούσε οφειλή προς την ΑΑΔΕ.

Ο πολίτης, αντιλαμβανόμενος ότι πρόκειται για απάτη, ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Οι αρχές οργάνωσαν επιχείρηση και έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του, περιμένοντας την άφιξη των φερόμενων δραστών.

Όταν οι δύο ύποπτοι εμφανίστηκαν στο σημείο, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ακινητοποιήσουν. Η επιχείρηση όμως εξελίχθηκε σε άγρια καταδίωξη, καθώς ο ένας από τους δύο φέρεται να μπήκε σε όχημα και να προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της διαφυγής του, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τραυμάτισε δύο αστυνομικούς, ενώ από την αναστάτωση τραυματίστηκε και ο 50χρονος πολίτης. Παράλληλα, ο οδηγός φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει περιπολικό της Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να συλλάβουν τον έναν από τους δύο φερόμενους δράστες, ενώ ο δεύτερος κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται από τις Αρχές. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή των δύο ατόμων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.