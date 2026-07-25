Διαδηλωτές όχι μόνο από την Αργολίδα αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 25/7 στο κέντρο του Άργους, μπροστά από το Αρχαιολογικό Μουσείο για να διαδηλώσουν για το θάνατο του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά την ώρα καταδίωξης.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ενεργά, το Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Μέτωπο Αργολίδας, η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική Ανοχή», η Λαϊκή Ενότητα-Ανυπότακτη Αριστερά Αργολίδας, η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., συλλογικότητες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και απλοί πολίτες.

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία διαμαρτυρίας στους κεντρικούς δρόμους του Άργους, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Το έγκλημα στο Άργος είναι κρατικό, με σφαίρες στο κεφάλι εκτέλεση εν ψυχρώ». Κρατώντας πανό οι διαδηλωτές ζητούσαν Δικαιοσύνη.

Έντονη ήταν και η αστυνομική παρουσία. σε απόσταση λίγων μέτρων από τη συγκέντρωση (έξω από το Δικαστήριο).

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Λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πορείας, στην περιοχή της Αγίας Αικατερίνης, έπεσαν δακρυγόνα και έγιναν προσαγωγές από τις δυνάμεις της αστυνομίας.

Πηγή argolika.gr