Η δολοφονία του 42χρονου από το Μαρόκο στη Μπολόνια θυμίζει την υπόθεση Τζορτζ Φλόιντ.

Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στη Μπολόνια, μετά τον θάνατο ενός Μαροκινού που τέθηκε βίαια υπό κράτηση από δύο αστυνομικούς.

Εκατοντάδες άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Μπολόνια για δεύτερη φορά το βράδυ της Δευτέρας, απαιτώντας «δικαιοσύνη για τον Αμπντερακίμ Φακίρ». Μία ομάδα αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο των διαδηλωτών και συγκρούστηκε με τις αστυνομικές δυνάμεις και σύμφωνα με την εισαγγελία 64 αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την αναταραχή.

Η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είπε πως είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση διερεύνηση του θανάτου του άνδρα αλλά τίποτα «δεν μπορεί να δικαιολογήσει τη βία κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Αυτοί που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν τ περιστατικό ως πρόφαση για να βάλουν φωτιά στην πόλη, να επιτεθούν σε αστυνομικούς και να επιδοθούν στη βία... εμείς αναζητάμε την αλήθεια όχι την αντιπαράθεση».

Η δολοφονία του Μαροκινού - ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Η αστυνομία κλήθηκε το πρωί της Κυριακής μετά από μαρτυρία γείτονα πως ο Φακίρ «συμπεριφερόταν περίεργα» κλωτσώντας πόρτες από γκαράζ στην επαρχία του Πιλάστρο. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ηρεμήσουν και στη συνέχεια χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε αρχικά στα ιταλικά Μέσα δείχνει δύο αστυνομικούς να κάθονται πάνω στον Φακίρ την ώρα που τον έχουν ξαπλωμένο με το πρόσωπο στον δρόμο και εκείνος φωνάζει κλαίγοντας να σταματήσουν. Ένα τρίτο άτομο, που δεν είναι αστυνομικός του κρατάει κάτω τα πόδια την ώρα που δύο διασώστες στέκονται απλά και κοιτούν δίπλα τους.

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Στα δύο λεπτά που διαρκεί το βίντεο, ο Φακίρ δεν σταματά να παλεύει. Οι αστυνομικοί δένουν με χειροπέδες τα χέρια και τα πόδια του, όταν ο ένας συνειδητοποιεί πως ο Φακίρ πλέον δεν κινείται. Τότε τον χαστουκίζει δύο φορές στο μάγουλο. Μέχρι τη στιγμή που φτάνει το ασθενοφόρο είναι ξεκάθαρο ότι ο Φακίρ δεν έχει τις αισθήσεις του.

Η εισαγγελία της Μπολόνια έχει ξεκινήσει έρευνα κατά των αστυνομικών και των διασωστών για ανθρωποκτονία. Αρκεκοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα ιταλικά Μέσα πως ο Φακίρ φαινόταν να είναι αποπροσανατολισμένος, δεν αποτελούσε απειλή γαι κανέναν και ήταν ξεκάθαρο πως δεν ήταν οπλισμένος.

«Δεν μπορείς να πεθάνεις έτσι» είπε η αδελφή του Khadija στα ιταλικά Μέσα. «Τον σκότωσαν χωρίς έλεος και θέλω την αλήθεια».

{https://x.com/babetta123/status/2079535787813584997}

Επεισόδια στη Μπολόνια

Ο δήμαρχος της Μπολόνια, Ματέο Λεπόρε, δήλωσε στη La Repubblica ότι όσοι παρακολούθησαν τον βίντεο σοκαρίστηκαν. Κάλεσε σε διαμαρτυρία στο κέντρο της Μπολόνια τη Δευτέρα το απόγευμα και κάλεσε την ανιψιά του Φακίρ να σταθεί δίπλα του στη σκηνή.

«Ήταν θείος μου, Δεν ήταν ένας αριθμός, δεν ήταν μία σειρά στις ειδήσεις, τον αγαπούσαν» είπε η Γιόσρα Φακίρ, «Του άξιζε να τον βοηθήσουν και να τον ακούσουν, του άξιζε σεβασμός» είπε.

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Αν και σε γενικές γραμμές η διαδήλωση της Δευτέρας ήταν ειρηνική, σχεδόν 100 διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της νύχτας και έβαλαν φωτιά σε δύο αυτοκίνητα.

Ο Λεπόρε δήλωσε πως είδε δύο διαφορετικές πλατείες στη Μπολόνια, είδε χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί ειρηνικά και αυθόρμητα για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στην οικογένεια του Αμπντεραχίμ Φακίρ και μια μικρότερη ομάδα ανθρώπων να νομίζουν ότι μπορούν να απαντούν στη βία με βία.

«Καθόλου υπερβολική αστυνομική βία»

Ο Ντομένικο Πιανέσε, γενικός γραμματέας της ένωσης αστυνομικών, επέκρινε την απόφαση του δημάρχου για το κάλεσμά του σε διαμαρτυρίες που οδήγησαν σε χάος.

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Το να κάνεις κάλεσμα για διαμαρτυρία μία μόλις μέρα μετά από ένα δραματικό γεγονός σαν κι αυτό είναι σα να καλείς όλους τους ψευτοαναρχικούς και όσους είναι κατά της αστυνομίας να το εκμεταλλευτούν και να διαδηλώσουν κατά του κράτους, είπε.

{https://x.com/Agenzia_Ansa/status/2079509311546417168}

Για το τι έκαναν λάθος οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψη του Φακίρ είπε πως «κρίνοντας από τις εικόνες που έχω δει, η παρέμβασή τους ήταν σωστή». Σημείωσε πως το γεγονός και μόνο ότι οι δύο αστυνομικοί χρησιμοποίησαν σπρέι πιπεριού και χρειάστηκαν τη βοήθεια ενός πολίτη για να τον περιορίσουν δείχνει πως δεν χρησιμοποίησαν υπερβολική δύναμη. «Το πρώτο πράγμα που έκαναν μετά το περιστατικό ήταν να παραδώσουν τις κάμερες που φέρουν πάνω οι στολές τους στην εισαγγελία» είπε.

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Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα η οικογένεια του Φακίρ έφτασε στη χώρα πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες και έκτοτε ζούσε στη Μπολόνια, όπου ο Φακίρ είχε μία μικρή αποθήκη και εταιρεία delivery.

Η δικηγόρος που χειριζόταν την υπόθεση της χορήγησης βίζας, η Μπάρμπαρα Σπινέλι έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook πως «ο Φακίρ ήταν ένας σκληρά εργαζόμενος άνθρωπος, ήταν καλός άνθρωπος. Αναρωτηθείτε γιατί πέθανε στα χέρια εκείνων που έχουν θεσμικό ρόλο να προστατεύουν τη ζωή του».

Στα πλακάτ οι διαδηλωτές έκαναν αναφορά και σε άλλα περιστατικά με ανάλογους θανάτους μετά από αστυνομικής βία, όπως η περίπτωση του Στέφανο Κούτσι το 2009, που πέθανε ενώ βρισκόταν για έξι μέρες υπό κράτηση.

Με πληροφορίες του BBC





