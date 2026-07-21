Μέσα σε 20 χρόνια το αμερικανικό διαβατήριο έπεσε από την κορυφή στη 10η θέση.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η λίστα της Henley με τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο, η οποία συμπληρώνει 20 χρόνια.

Η λίστα καταγράφει την ταξιδιωτική ελευθερία που δίνουν διαβατήρια από όλο τον κόσμο με βάση τους προορισμούς που μπορούν να επισκεφθούν οι κάτοχοί τους χωρίς βίζα.

Το διαβατήριο της Σιγκαπούρης παραμένει στην κορυφή, καθώς όσοι το διαθέτουν μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα σε 192 προορισμούς, 70 περισσότερους σε σύγκριση με το 2006. Στη δεύτερη θέση παραμένουν το γιαπωνέζικο και το νοτιοκορεάτικο διαβατήριο, ενώ μαζί τους πλέον βρίσκεται και εκείνο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ανέβηκε από την πέμπτη θέση.

Και τα τρία διαβατήρια δίνουν πρόσβαση σε 188 προορισμούς, αλλά εκείνο των ΗΑΕ αποτελεί το μεγαλύτερο success story. Σε σύγκριση με πριν από 20 χρόνια, οι κάτοχοί του μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς βίζα σε 153 περισσότερους προορισμούς.

Στην πέμπτη θέση το ελληνικό διαβατήριο

Το ελληνικό διαβατήριο βρίσκεται στην πέμπτη θέση- την οποία μοιράζεται με εκείνα από την Αυστρία, τη Μάλτα, την Πορτογαλία και την Ελβετία- δίνοντας πρόσβαση σε 185 προορισμούς. Σημειώνεται πως στην αντίστοιχη λίστα του Ιανουαρίου το ελληνικό διαβατήριο ήταν στην τέταρτη θέση.

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Η νέα λίστα επιβεβαιώνει πόσο έχει αλλάξει η κατάσταση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε ό,τι αφορά το αμερικανικό διαβατήριο. Το 2006 θεωρούνταν πανίσχυρο, δίνοντας πρόσβαση που μπορούσε να συγκριθεί μόνο με άλλα δύο, το δανέζικο και το φινλανδικό. Στη νέα λίστα, το αμερικανικό διαβατήριο παραμένει στη 10η θέση, αλλά στην πραγματικότητα- λόγω των πολλών «ισοβαθμιών»- 36 χώρες είναι ψηλότερα από τις ΗΠΑ. Όσο για το δανέζικο και το φινλανδικό, βρίσκονται στην τέταρτη θέση. Πάντως, το αμερικανικό διαβατήριο δίνει πρόσβαση σε 50 περισσότερους προορισμούς (180) σε σύγκριση με το 2006.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια

1. Σιγκαπούρη (192 προορισμοί)

2. Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (188)

3. Σουηδία (187)

4. Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία (186).

5. Αυστρία, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία, Ελβετία (185)

6. Ουγγαρία, Πολωνία, Βρετανία (184)

7. Αυστραλία, Καναδάς, Τσεχία, Λετονία, Μαλαισία, Νέα Ζηλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία (183)

8. Κροατία, Εσθονία (182)

9. Λιχτενστάιν, Λιθουανία (181)

10. Ισλανδία, ΗΠΑ (180)