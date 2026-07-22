Σε καραντίνα τέθηκε και ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας λόγω της φωτιάς.

Ένα νέο μέτωπο φωτιάς ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο Τολέδο της Ισπανίας και οδήγησε στην εκκένωση κοινοτήτων στην περιοχή της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Λόγω των εξελίξεων στην πυρκαγιά του Αλμορόξ», οι κοινότητες Ενσινάρ ντελ Αλμπέρτσε, Ριβέρα ντελ Αλμπέρτσε και Ρινκόν ντελ Αλμπέρτσε εκκενώθηκαν, ενώ «ο δήμος Βίγια ντελ Πράδο τέθηκε σε καραντίνα. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι νεωτέρας, με κλειστές πόρτες και παράθυρα», αναφέρει η σχετική ενημέρωση. Οι ισπανικές αρχές έστειλαν μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων που απειλούνταν.

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Παράλληλα, οι αρχές είπαν νωρίτερα την Τετάρτη πως σταδιακά οι πυροσβεστικές δυνάμεις σταθεροποιούν τη φωτιά, και επιτράπηκε στους κατοίκους πέντε χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, είπε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή πως η Ισπανία έχει ήδη πληγεί από 22 μεγάλες πυρκαγιές μέσα στο 2026, τέσσερις φορές περισσότερο από την ίδια περίοδο το 2025.

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Πάνω από 1.000 τ. χλμ έχουν καεί, το ίδιο μέγεθος με τον μέσο όρο γα ολόκληρη τη χρονιά την περασμένη δεκαετία, είπε και πρόσθεσε πως πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες δράσεις για την πρόληψη των πυρκαγιών. «Πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να μην υποτιμήσουμε την κλιματική κρίση», σημείωσε.

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Η πυρκαγιά στη Γκουανταλαχάρα ξέσπασε λιγότερο από δύο εβδομάδες αφότου μια άλλη πυρκαγιά κατέστρεψε μια μικρή κοινότητα ομογενών στη νότια Ισπανία, με 13 νεκρούς, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ξένων, σε μια από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Ανάλογη εικόνα και στην Ιταλία.

Η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, περιέγραψε την πυρκαγιά στη Γκουανταλαχάρα ως «μία από τις μεγαλύτερες στην πρόσφατη ιστορία της χώρας μας».

Προβλέψεις για αύξηση θερμοκρασίας

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας, Aemet, ανέφερε πως ο κίνδυνος των δασικών πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός ή ακραίος και να αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες μέρες και κάλεσε τον κόσμο να είναι σε επιφυλακή για θερμοκρασίες 42 - 44 βαθμών Κελσίου.

Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με την πιο ραγδαία υπερθέρμανση στον κόσμο και οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή που προκαλείται από τον άνθρωπο αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των καυσώνων, των ξηρασιών και των πυρκαγιών, δημιουργώντας παράλληλα συνθήκες για ξαφνικές, καταστροφικές καταιγίδες.

Με πληροφορίες του Guardian/ Reuters