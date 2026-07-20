Οι πυροσβέστες μάχονται για να περιορίσουν στις φωτιές που έχουν ξεσπάσει στη Σικελία.

Μαίνεται η πύρινη κόλαση στη Σικελία με πάνω από 40 φωτιές να έχουν ξεσπάσει μέσα σε λίγες ώρες. Το μεσημέρι της Δευτέρας δόθηκε εντολή εκκένωσης για το Castronovo di Sicilia, στην επαρχία του Παλέρμο, όπου οι φλόγες απειλούν τα σπίτια.

«Βρισκόμαστε σε πλήρη έκτακτη ανάγκη. Χρειαζόμαστε Canadair, προσωπικό και εξοπλισμό επειδή η κατάσταση είναι σοβαρή», δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλε Γκατούζο. Προληπτικά, ορισμένα σπίτια έχουν εκκενωθεί. Η πυρκαγιά έχει ήδη προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και αγροκτήματα και έχει δημιουργήσει προβλήματα στη δημοτική μονάδα επεξεργασίας νερού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ωστόσο αρκετοί έχουν υποστεί δηλητηρίαση από τον καπνό και δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες.

Η Κυριακή ήταν από τις πιο θερμές ημέρες στη Σικελία με το θερμόμετρο να δείχνει 47 βαθμούς Κελσίου. Ξέσπασαν περίπου 40 δασικές πυρκαγιέςμε τους πυροσβέστες να μάχονται να τις περιορίσουν.

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Στο Παλέρμο, τέθηκε σε εφαρμογή το πρωτόκολλο για τη διασφάλισης της μέγιστης κάλυψης της περιοχής. Οι πυρκαγιές ξέσπασαν κοντά στο Targa Florio, μεταξύ Bolognetta και Villafrati στην περιοχή Liberto, και στο San Giuseppe Jato, κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

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Οι φλόγες επηρέασαν την περιοχή των αρχαιολογικών ανασκαφών, καταστρέφοντας το φυσικό τοπίο, και την ιστορική κληρονομιά της περιοχής δήλωσαν οι τοπικές αρχές χαρακτηρίζοντας τη ζημιά ανυπολόγιστη. Χάθηκαν δέντρα, οικοσυστήματα, και ένα μέρος της ταυτότητάς μας, τόνισαν οι τοπικές αρχές. Επίσης, φωτιές ξέσπασαν στο Altofonte, στην επαρχία του Rebuttone, όπου επιστρατεύτηκαν και εναέρια Μέσα.

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Στις Συρακούσες, προκλήθηκαν ζημιές στις παροχές ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος με αποτέλεσμα περίπου 50 νοικοκυριά να μείνουν χωρίς ρεύμα. Φωτιές ξέσπασαν επίσης στην Catania, το Aci Sant'Antonio, την ευρύτερη περιοχή του Trapani, στο Marinella di Selinunte, και τη Santa Ninfa, μεταξύ άλλων.