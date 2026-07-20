Την Τρίτη και την Τετάρτη κορυφώνεται το επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης είναι σε εξέλιξη, το οποίο θα κορυφωθεί το επόμενο διήμερο, επηρεάζονται κυρίως τέσσερις περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το AtmoHub.

«Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο ευνοούν τη μεταφορά αερίων μαζών, πλούσιων σε ερημική σκόνη, από τη βόρεια Αφρική προς την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτηση το AtmoHub, κόμβος ενημέρωσης για την ατμοσφαιρική σύσταση.

Η μεταφορά σκόνης ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας, αρχικά με ασθενείς συγκεντρώσεις, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας. Αύριο, Τρίτη και την Τετάρτη το επεισόδιο αναμένεται να ενταθεί. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένονται στη δυτική και νότια Ελλάδα, επηρεάζοντας κυρίως:

Πελοπόννησο

Κρήτη

Νησιά του Ιονίου

Δυτική Ελλάδα (κατά τόπους)

Επεισόδιο μεταφοράς σκόνης: Τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10

Η μεταφορά της σκόνης αναμένεται να επηρεάσει και τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα τοπικά αυξημένες συγκεντρώσεις PM10 κοντά στην επιφάνεια, επισημαίνει το AtmoHub.

Σύμφωνα με τις τρέχουσες καιρικές προγνώσεις, οι συγκεντρώσεις ενδέχεται να φτάσουν τοπικά τα 60-70 μg/m³, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, προκαλώντας παροδική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα.

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Σε αυτό το πλαίσιο, το AtmoHub συμβουλεύει τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες- έχουν αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά- να περιορίζουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους.

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