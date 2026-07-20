Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση.

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/07) στη Ναύπακτο, όταν ένα 12χρονο κορίτσι εγκλωβίστηκε σε φρεάτιο.

Όπως μεταδίδει το nafpaktianews.gr, το πόδι της 12χρονης «σφήνωσε» στο φρεάτιο, με αποτέλεσμα να επέμβει η Πυροσβεστική.

Στο σημείο, κοντά στην Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη, έσπευσαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής. Με προσεκτικούς χειρισμούς το κορίτσι απομακρύνθηκε από το φρεάτιο, χωρίς να προκληθεί περαιτέρω τραυματισμός.

Στη συνέχεια, το παιδί παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί προληπτικά για ιατρική αξιολόγηση.

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού διερευνώνται.