Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες ώστε να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης και να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη παρτίδα ήταν η μοναδική που παρουσίασε πρόβλημα ή αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που πρέπει να ελεγχθούν.

Την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας επιβεβαίωσαν τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα από τους ελέγχους σε παρτίδα κοτόπουλου στη Λαμία, μετά τα περιστατικά που οδήγησαν δεκάδες πολίτες στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον ΕΟΔΥ, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε δείγμα φιλέτου κοτόπουλου από συγκεκριμένη παρτίδα προμηθευτή. Παράλληλα, θετικοί στον έλεγχο βρέθηκαν και δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα εστίασης της περιοχής όπου είχαν καταγραφεί κρούσματα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται, καθώς αναμένονται τα αποτελέσματα και από τα υπόλοιπα δείγματα που έχουν ληφθεί τόσο από άλλα καταστήματα εστίασης όσο και από εργαζόμενους σε αυτά.

Έλεγχοι και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου

Όπως μεταδίδει το lamiareport, σαλμονέλα έχει εντοπιστεί και σε δείγμα ολόκληρου κοτόπουλου της ίδιας εταιρείας, ενώ αναμένεται η επιβεβαίωση του ακριβούς ορότυπου του βακτηρίου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ενημερώσει τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής που είναι υπεύθυνη για τη μονάδα παραγωγής στη Μακεδονία, από όπου προήλθε η επίμαχη παρτίδα. Οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από το εκτροφείο έως και το παρασκευαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν και άλλες προβληματικές παρτίδες.

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Συνεχίζεται η έρευνα για την πηγή της μόλυνσης

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε να εντοπιστεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης και να διαπιστωθεί αν η συγκεκριμένη παρτίδα ήταν η μοναδική που παρουσίασε πρόβλημα ή αν υπάρχουν και άλλες ποσότητες που πρέπει να ελεγχθούν.

Μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί νέο επιβεβαιωμένο περιστατικό σαλμονέλας στη Λαμία μετά τις 16/07, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις υγειονομικές αρχές.

Πτώση στην κατανάλωση κοτόπουλου

Η υπόθεση, ωστόσο, έχει επηρεάσει σημαντικά την αγορά κοτόπουλου στην περιοχή. Επαγγελματίες του κλάδου κάνουν λόγο για μεγάλη μείωση της ζήτησης, η οποία δεν αφορά μόνο τα καταστήματα εστίασης αλλά και την αγορά λιανικής.

Οι επιχειρηματίες ζητούν από τις αρμόδιες αρχές σαφείς και επίσημες ενημερώσεις σχετικά με τις παρτίδες που ελέγχθηκαν και αποσύρθηκαν, ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία αλλά και να μην πληγούν επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση.