Αναλυτικά η πρόγνωση Κολυδά για το πώς θα κινηθεί το κύμα της ζέστης - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν» από τα 40άρια.

Η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά και ο καιρός μας δείχνει τα «δόντια» του καθώς το θερμόμετρο διαγράφει ράλι ανόδου με την ζέστη να είναι ιδιαιτέρως έντονη και συνδυαστικά με την υγρασία να δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ο Θοδωρής Κολυδάς στη νέα του πρόγνωση δίνει την προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο ενώ παρουσιάζει και πώς θα κινηθεί το μέτωπο της θερμής εισβολής που είναι σε εξέλιξη στη χώρα τα τελευταία 24ωρα.

Κορυφώνεται η ζέστη - Οι περιοχές που θα δείξει «κόκκινο» ο υδράργυρος

Στην κορύφωσή του βρίσκεται το κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του STAR Θοδωρή Κολυδά, το επόμενο δεκαήμερο χωρίζεται σε δύο βασικές φάσεις, την έντονη ζέστη και τη σταδιακή μεταβολή του καιρού. Οι περιοχές που εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα είναι η Λαμία και η Λάρισα, όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Φθιώτιδας, αλλά και της ανατολικής και νότιας Ελλάδας, ο υδράργυρος ενδέχεται να πλησιάσει ή ακόμη και να ξεπεράσει τοπικά τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλές θερμοκρασίες προβλέπονται επίσης σε μεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, η Πάτρα και το Ηράκλειο, με τις συνθήκες να παραμένουν ιδιαίτερα θερμές μέχρι και τις αρχές της εβδομάδας. Η επόμενη εβδομάδα, επομένως, αναμένεται να ξεκινήσει με έντονη ζέστη, αλλά στη συνέχεια διαφαίνεται σταδιακή αποκλιμάκωση των θερμοκρασιών και επικράτηση άστατου καιρού από τα βόρεια.

Πότε αλλάζει ο καιρός

Η αλλαγή του καιρού αναμένεται να ξεκινήσει από την Τρίτη, με πιο αισθητή μεταβολή το διάστημα 22-24 Ιουλίου. Η πτώση της θερμοκρασίας θα αρχίσει από τα βόρεια και σταδιακά θα επεκταθεί προς τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Πρώτες θα επηρεαστούν η Μακεδονία και η Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια η δροσερότερη αέρια μάζα αναμένεται να φτάσει και στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη εμφανίζει το πιο σταθερό προγνωστικό σήμα για την εκδήλωση φαινομένων. Έτσι, μετά την κορύφωση της ζέστης των επόμενων ημερών, η χώρα αναμένεται να περάσει σταδιακά σε μια πιο ήπια θερμοκρασιακά περίοδο, με πιθανή ενίσχυση της αστάθειας από τα βόρεια.

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Η ανάρτηση Κολυδά

Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας. Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39–40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο. Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22–24 Ιουλίου, διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού. Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης.

{https://x.com/KolydasT/status/2078095362191978595}