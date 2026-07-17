Καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου. Πού αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες τις απογευματινές ώρες και πού θα πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Παρασκευή στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, διατηρώντας το γνώριμο καλοκαιρινό του πρόσωπο.

Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα δεν θα λείψουν οι κλασικές τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, οι οποίες θα φέρουν πρόσκαιρες μπόρες και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα της χώρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες, με τη ζέστη να είναι πιο αισθητή στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας:

Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα φτάσει τους 33 με 35 °C.

Στα ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει τοπικά στους 36 με 37 °C.

Στα δυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθούν οι υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας, αγγίζοντας τοπικά τους 38 °C.

Οι άνεμοι θα πνέουν σήμερα από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι εξασθενημένοι, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Αντίθετα, στο Αιγαίο το μελτέμι θα είναι αισθητά ενισχυμένο, φτάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, προσφέροντας ανάσες δροσιάς αλλά απαιτώντας προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΜΥ, η αστάθεια θα κάνει την εμφάνισή της τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Όσοι βρίσκονται σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ενδέχεται να συναντήσουν πρόσκαιρους όμβρους.

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Τα φαινόμενα θα είναι ελαφρώς πιο έντονα στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, όπου υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες, οι οποίες όμως θα υποχωρήσουν γρήγορα πριν από τη δύση του ήλιου.