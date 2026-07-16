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Η πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Ντιναμό Κιέβου θα διεξαχθεί τη Πέμπτη, 23 Ιουλίου.

Η ουκρανική Ντιναμό Κιέβου είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Ντιναμό απέκλεισε την Ουνιβερσιτατέα Κλουζ στη διαδικασία των πέναλντι και πλέον αποτελεί την αντίπαλο του «δικεφάλλου», με τις δύο ομάδες να διεκδικούν την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Η πρώτη αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Ντιναμό είναι προγραμματισμένη την Πέμπτη 23 Ιουλίου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 30 Ιουλίου, πάλι Πέμπτη, στην Τούμπα.

Εάν ο ΠΑΟΚ πάρει την πρόκριση θα συνεχίσει στον τρίτο προκριματικό του Europa League, όπου σε όλες τις κληρώσεις είναι στους ισχυρούς.

Σε περίπτωση αποκλεισμού, ο «δικέφαλος του Βορρά» θα κυνηγήσει την πρόκριση στο League Phase του Conference League στον τρίτο προκριματικό.