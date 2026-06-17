Γνωστό έγινε το ζευγάρι, από το οποίο θα προκύψει η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Δύσκολη δοκιμασία θα έχει ο ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League καθώς θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο της Ντιναμό Κιέβου ή της Κλουζ.

Το πρώτο ματς της ελληνικής ομαδας θα γίνει στις 23 του Ιουλίου και το δεύτερο στις 30 του ίδιου μήνα. Αν εκείνη κατορθώσει να περάσει, τότε θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της στη νέα κλήρωση για τον τρίτο γύρο των προκριματικών της διοργάνωσης που θα λάβει χώρα στις 20 Ιουλίου. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.